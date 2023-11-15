Aygün’den Hane Ziyaretleri

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye devam ediyor. Esnaf ve STK buluşmalarının yanında Başkan Aygün vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek sohbet ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda Belediye Meclis Üyesi Nurhan Baytak ile birlikte Mersincik Mahallesi’nde ikamet eden Bilal Akbulut’un hanesine konuk oldu. Mahalle sakinlerinin de yer aldığı programda Başkan Aygün ilçede gerçekleştirdiği ve planlanan yatırımlarını anlattı. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Aygün program sonunda hane sahibi Bilal Akbulut ve ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.