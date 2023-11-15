Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de Filistin’e destek devam ediyor. Önceki gün de Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Filistin halkı ile dayanışma adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında “Yüz yılın ‘Ordu’su adını verdiği bir program gerçekleştirdi. Kocaeli eski Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi büyük oldu. Olumsuz hava şartlarına rağmen İstanbul ve Sakarya’dan da programa katılanlar oldu. Dernek Başkanı Mehmet Çun, programlarına katılan herkese teşekkür ederken, İsrail’i kınadı.
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Kocaeli'de Ordulular Gazze için toplandı
Kocaeli Marmara Ordulular Derneği, Yüz yılın ‘Ordu’su sloganıyla, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gece düzenledi. Geceye siyasi partiler, dernekler, muhtarlar ve komşu illerden Ordulular katıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.