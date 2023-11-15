Kocaeli'de Ordulular Gazze için toplandı

Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de Filistin’e destek devam ediyor. Önceki gün de Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Filistin halkı ile dayanışma adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında “Yüz yılın ‘Ordu’su adını verdiği bir program gerçekleştirdi. Kocaeli eski Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi büyük oldu. Olumsuz hava şartlarına rağmen İstanbul ve Sakarya’dan da programa katılanlar oldu. Dernek Başkanı Mehmet Çun, programlarına katılan herkese teşekkür ederken, İsrail’i kınadı.