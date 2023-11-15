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İYİ Parti'nin Gebze ve Karamürsel adayları belli oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşması öncesi Gebze ve Karamürsel ilçelerinin Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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N.a - KOCAELI HALKI PARTILI BASKAN SECMELERINI BIR KENARA BIRAKIP LIYAKAT SAHIBI BULUNDUGU IL VE ILCEDE BASKANLIK KAPASITESI OLAN BAGIMSIZ ADAYLAR SECMELIDIR. PARTILI BASKAN ADAYI SECILDIGI MUDDETCE SU ANKI DUZEN DEVAM EDECEKTIR. SECILEN BASKAN ADAYI ONCE AILE VE SULALESINI SONRA PARTI UST KESIMINI DAHA SONRADA PARTILI YANDASLARINI GOZETMEK ZORUNDA KALDIKLARINDAN VATANDASA HIZMET MALESEF OLMAMAKTADIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Kasım 12:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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