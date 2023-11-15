İYİ Parti'nin Gebze ve Karamürsel adayları belli oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mecliste yapılan grup toplantısı öncesinde Gebze Belediye Başkan adayı olarak Gebze Belediye Meclis Üyesi Sadık Güvenç ve Karamürsel Belediye Başkan adayı olarak Karamürsel Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Baş’ı açıkladı. Akşener, İl Başkanı Nusret Acur ile adayları kürsüye çağırarak fotoğraf verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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N.a - KOCAELI HALKI PARTILI BASKAN SECMELERINI BIR KENARA BIRAKIP LIYAKAT SAHIBI BULUNDUGU IL VE ILCEDE BASKANLIK KAPASITESI OLAN BAGIMSIZ ADAYLAR SECMELIDIR. PARTILI BASKAN ADAYI SECILDIGI MUDDETCE SU ANKI DUZEN DEVAM EDECEKTIR. SECILEN BASKAN ADAYI ONCE AILE VE SULALESINI SONRA PARTI UST KESIMINI DAHA SONRADA PARTILI YANDASLARINI GOZETMEK ZORUNDA KALDIKLARINDAN VATANDASA HIZMET MALESEF OLMAMAKTADIR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.