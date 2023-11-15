Meteoroloji uyardı! Marmara'ya kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da gece saatlerinden itibaren görülecek sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli; Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Doğu Karadeniz’de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

MARMARA İÇİN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün itibariyle Doğu Anadolu'ya kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışı ayın 18'i-19'unda da Marmara'nın güneyine İstanbul hariç, İstanbul'a olmaz, Uludağ'a yağar. Batı Karadeniz'in iç kesimlerine de kar yağışı gelecek. Anadolu'da şimdiye kadar kar yağması lazımdı”

İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞAR?

Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Bu haftanın sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu’da kar var. Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas’ta kar var. İstanbul’da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat aylarında olacak”

Öte yandan pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek.

VAN'DA KARLA MÜCADELE

Van’da dünden buyana belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar yağışı 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek kar temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: milliyet