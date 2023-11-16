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T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
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T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
(Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü)

       Ekli listede Ünvanları, Adı-Soyadları ve Vergi Numaraları yazılan mükellefler adına dairemizce düzenlenen Vergi Ceza İhbarnameleri , 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 99. maddesince posta ile bilinen en son adreslerine gönderilmiş, ayrıca Vergi Dairesi Kanalı ile araştırılmalarına rağmen adreslerinde bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103. ve 104 maddelerinde gereğince tebliğ yapılması zarureti doğmuştur.
        5035 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103.104. maddeleri gereğince iş bu ilan aynı kanunun 105. maddesine göre adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraflı adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı kanunun 106. maddesinde bu cetvelin ilan tarihinin takip eden 1 (bir) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususunu ilan olunur.

Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
0031087950MEHİIAR ABDALLAH2022042013VIa00000012021022021027676₺46.129,953080₺46.129,95CAMİ MAH. KAPLAN CAD. ASLAN ÇİMENTO GİRİŞİ NO: 149 İÇ KAPI NO: DARICA/KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000000620180120181200010001₺197.617,003080₺197.617,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa00000052018012018123074₺0,003074₺120.000,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001520181220181200150015₺100.640,003080₺100.640,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000000820180320180300150015₺71.100,003080₺71.100,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001020180720180700150015₺42.808,003080₺42.808,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000000720180120180100150015₺40.500,003080₺40.500,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001920181020181200320032₺37.560,003080₺37.560,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001820180720180900320032₺28.983,003080₺28.983,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001320181020181000150015₺28.400,003080₺28.400,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001620180120180300320032₺18.600,003080₺18.600,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001120180820180800150015₺18.480,003080₺18.480,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001220180920180900150015₺16.000,003080₺16.000,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
029011993246036510410ÖMER AKKAYA2023102313VIa000001420181120181100150015₺11.120,003080₺11.120,00BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
0720478865TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023103013VIa000000920180720180700150015₺13.838,493080₺41.515,47SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
0720478865TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023103013VIa000000820180620180600150015₺10.484,143080₺31.452,42SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
0720478865TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023103013VIa000001020180820180800150015₺6.462,943080₺19.388,82SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
0720478865TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023103013VIa000000720180520180500150015₺5.140,823080₺15.422,46SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
0720478865TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023103013VIa000001220181020181000150015₺5.110,743080₺15.332,22SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
0720478865TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023103013VIa000001120180920180900150015₺4.501,983080₺13.505,94SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
0720478865TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.2023103013VIa000000420180320180300150015₺4.135,143080₺12.405,42SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
261041167811276296486NAZLIHAN ÇORLUOĞLU2023110213VIc000000820180920180900150015₺14.538,08₺0,00BARIŞ MAH. 1810. SK. 13 12 GEBZE KOCAELİ
261041167811276296486NAZLIHAN ÇORLUOĞLU2023110213VIc000000320180420180400150015₺13.427,72₺0,00BARIŞ MAH. 1810. SK. 13 12 GEBZE KOCAELİ
516019192348436728068HASAN KARAKURT2023010913VIf00000082017012017123080₺0,003080₺195.084,09DİLİSKELESİ MAH. CUMHURIYET CAD. 42 D DİLOVASI KOCAELİ
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552025493649693312298MUSTAFA KILIÇ2023080113VIf000000320190120191200120012₺19.812,283080₺19.812,28F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
552025493649693312298MUSTAFA KILIÇ2023080113VIf000000520200120201200120012₺18.166,593080₺18.166,59F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
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7810583201STROM REKLAM AJANS ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2023083113VIh000000420171020171200330033₺253.418,563080₺760.255,68KAZIMKARABEKİR MAH. BATTALGAZİ CAD. 122 A DARICA KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000000220180120181200100010₺27.088,713080₺81.266,13SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000002120181020181000150015₺14.897,483080₺44.692,44SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000000720181020181200330033₺14.708,483080₺44.125,44SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000001920180820180800150015₺13.131,353080₺39.394,05SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000002020180920180900150015₺12.935,933080₺38.807,79SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000000620180720180900330033₺12.380,243080₺37.140,72SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000002320181220181200150015₺11.912,313080₺35.736,93SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000001620180520180500150015₺11.784,733080₺35.354,19SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000001820180720180700150015₺10.661,863080₺31.985,58SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000002220181120181100150015₺10.578,053080₺31.734,15SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000001720180620180600150015₺9.693,893080₺29.081,67SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
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9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000000520180420180600330033₺6.483,153080₺19.449,45SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
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9130449207TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR2023102413VIj000000420180120180300330033₺4.299,833080₺12.899,49SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
962060724313570488994HAYDAR YILDIZ2023102513VIg000000120180620180600150015₺15.277,233080₺15.277,23BARIŞ MAH. BARIŞ CAD. 9 10 GEBZE KOCAELİ

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Basın No ILN01932336

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