T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
(Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Ekli listede Ünvanları, Adı-Soyadları ve Vergi Numaraları yazılan mükellefler adına dairemizce düzenlenen Vergi Ceza İhbarnameleri , 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 99. maddesince posta ile bilinen en son adreslerine gönderilmiş, ayrıca Vergi Dairesi Kanalı ile araştırılmalarına rağmen adreslerinde bulunamadıklarından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103. ve 104 maddelerinde gereğince tebliğ yapılması zarureti doğmuştur.
5035 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 103.104. maddeleri gereğince iş bu ilan aynı kanunun 105. maddesine göre adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraflı adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı kanunun 106. maddesinde bu cetvelin ilan tarihinin takip eden 1 (bir) ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususunu ilan olunur.
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|0031087950
|MEHİIAR ABDALLAH
|2022042013VIa0000001
|202102202102
|76
|76
|₺46.129,95
|3080
|₺46.129,95
|CAMİ MAH. KAPLAN CAD. ASLAN ÇİMENTO GİRİŞİ NO: 149 İÇ KAPI NO: DARICA/KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000006
|201801201812
|0001
|0001
|₺197.617,00
|3080
|₺197.617,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000005
|201801201812
|3074
|₺0,00
|3074
|₺120.000,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000015
|201812201812
|0015
|0015
|₺100.640,00
|3080
|₺100.640,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000008
|201803201803
|0015
|0015
|₺71.100,00
|3080
|₺71.100,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000010
|201807201807
|0015
|0015
|₺42.808,00
|3080
|₺42.808,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000007
|201801201801
|0015
|0015
|₺40.500,00
|3080
|₺40.500,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000019
|201810201812
|0032
|0032
|₺37.560,00
|3080
|₺37.560,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000018
|201807201809
|0032
|0032
|₺28.983,00
|3080
|₺28.983,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000013
|201810201810
|0015
|0015
|₺28.400,00
|3080
|₺28.400,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000016
|201801201803
|0032
|0032
|₺18.600,00
|3080
|₺18.600,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
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|0015
|₺18.480,00
|3080
|₺18.480,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000012
|201809201809
|0015
|0015
|₺16.000,00
|3080
|₺16.000,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0290119932
|46036510410
|ÖMER AKKAYA
|2023102313VIa0000014
|201811201811
|0015
|0015
|₺11.120,00
|3080
|₺11.120,00
|BARIŞ MAH. 1830. SK. 6 20 GEBZE KOCAELİ
|0720478865
|TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023103013VIa0000009
|201807201807
|0015
|0015
|₺13.838,49
|3080
|₺41.515,47
|SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
|0720478865
|TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023103013VIa0000008
|201806201806
|0015
|0015
|₺10.484,14
|3080
|₺31.452,42
|SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
|0720478865
|TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023103013VIa0000010
|201808201808
|0015
|0015
|₺6.462,94
|3080
|₺19.388,82
|SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
|0720478865
|TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023103013VIa0000007
|201805201805
|0015
|0015
|₺5.140,82
|3080
|₺15.422,46
|SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
|0720478865
|TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023103013VIa0000012
|201810201810
|0015
|0015
|₺5.110,74
|3080
|₺15.332,22
|SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
|0720478865
|TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023103013VIa0000011
|201809201809
|0015
|0015
|₺4.501,98
|3080
|₺13.505,94
|SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
|0720478865
|TASF.HAL.ARAS POMPA OTOMOTİV İNŞ. TAAH. NAKL. İTH. İHR. PETROL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2023103013VIa0000004
|201803201803
|0015
|0015
|₺4.135,14
|3080
|₺12.405,42
|SULTAN ORHAN MH. KÜÇÜK SAN.SİT.ALTINTAŞ BLOK. B/B 7 6 GEBZE KOCAELİ
|2610411678
|11276296486
|NAZLIHAN ÇORLUOĞLU
|2023110213VIc0000008
|201809201809
|0015
|0015
|₺14.538,08
|₺0,00
|BARIŞ MAH. 1810. SK. 13 12 GEBZE KOCAELİ
|2610411678
|11276296486
|NAZLIHAN ÇORLUOĞLU
|2023110213VIc0000003
|201804201804
|0015
|0015
|₺13.427,72
|₺0,00
|BARIŞ MAH. 1810. SK. 13 12 GEBZE KOCAELİ
|5160191923
|48436728068
|HASAN KARAKURT
|2023010913VIf0000008
|201701201712
|3080
|₺0,00
|3080
|₺195.084,09
|DİLİSKELESİ MAH. CUMHURIYET CAD. 42 D DİLOVASI KOCAELİ
|5160191923
|48436728068
|HASAN KARAKURT
|2023010913VIf0000005
|201701201703
|3080
|₺0,00
|3080
|₺194.945,13
|DİLİSKELESİ MAH. CUMHURIYET CAD. 42 D DİLOVASI KOCAELİ
|5160191923
|48436728068
|HASAN KARAKURT
|2023010913VIf0000002
|201703201703
|3080
|₺0,00
|3080
|₺94.971,50
|DİLİSKELESİ MAH. CUMHURIYET CAD. 42 D DİLOVASI KOCAELİ
|5160191923
|48436728068
|HASAN KARAKURT
|2023010913VIf0000001
|201702201702
|3080
|₺0,00
|3080
|₺80.479,13
|DİLİSKELESİ MAH. CUMHURIYET CAD. 42 D DİLOVASI KOCAELİ
|5520254936
|49693312298
|MUSTAFA KILIÇ
|2023080113VIf0000007
|202201202212
|0012
|0012
|₺27.925,00
|3080
|₺27.925,00
|F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
|5520254936
|49693312298
|MUSTAFA KILIÇ
|2023080113VIf0000001
|201701201712
|0012
|0012
|₺20.990,94
|3080
|₺20.990,94
|F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
|5520254936
|49693312298
|MUSTAFA KILIÇ
|2023080113VIf0000004
|201801201812
|0012
|0012
|₺20.825,00
|3080
|₺20.825,00
|F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
|5520254936
|49693312298
|MUSTAFA KILIÇ
|2023080113VIf0000003
|201901201912
|0012
|0012
|₺19.812,28
|3080
|₺19.812,28
|F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
|5520254936
|49693312298
|MUSTAFA KILIÇ
|2023080113VIf0000005
|202001202012
|0012
|0012
|₺18.166,59
|3080
|₺18.166,59
|F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
|5520254936
|49693312298
|MUSTAFA KILIÇ
|2023080113VIf0000006
|202101202112
|0012
|0012
|₺17.533,20
|3080
|₺17.533,20
|F ÇAKMAK MAH DR ZEKİ ACAR CD 55 0 DARICA KOCAELİ
|7810583201
|STROM REKLAM AJANS ELEKTRİK İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023083113VIh0000004
|201710201712
|0033
|0033
|₺253.418,56
|3080
|₺760.255,68
|KAZIMKARABEKİR MAH. BATTALGAZİ CAD. 122 A DARICA KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000002
|201801201812
|0010
|0010
|₺27.088,71
|3080
|₺81.266,13
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000021
|201810201810
|0015
|0015
|₺14.897,48
|3080
|₺44.692,44
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000007
|201810201812
|0033
|0033
|₺14.708,48
|3080
|₺44.125,44
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000019
|201808201808
|0015
|0015
|₺13.131,35
|3080
|₺39.394,05
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000020
|201809201809
|0015
|0015
|₺12.935,93
|3080
|₺38.807,79
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000006
|201807201809
|0033
|0033
|₺12.380,24
|3080
|₺37.140,72
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000023
|201812201812
|0015
|0015
|₺11.912,31
|3080
|₺35.736,93
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000016
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|0015
|0015
|₺11.784,73
|3080
|₺35.354,19
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000018
|201807201807
|0015
|0015
|₺10.661,86
|3080
|₺31.985,58
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000022
|201811201811
|0015
|0015
|₺10.578,05
|3080
|₺31.734,15
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000017
|201806201806
|0015
|0015
|₺9.693,89
|3080
|₺29.081,67
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
|TASF.HAL.ÜNALSAN TEKNİK HIRDAVAT İŞ GÜVENLİĞİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR
|2023102413VIj0000014
|201803201803
|0015
|0015
|₺8.509,11
|3080
|₺25.527,33
|SULTAN ORHAN MAH. KOCABETON SANAYİ SİTESİ KM. EVL. KOCABETON SANAYİ SİTESİ 2. BLOK 2 2 GEBZE KOCAELİ
|9130449207
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