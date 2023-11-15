Alaattin Çakıcı'dan Kocaeli Milletvekili'ne tehdit: "Benimle konuşacak yüreğiniz var mı?"

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu tehdit etti. Çakıcı tarafından yapılan paylaşımda “Densiz herif. Aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme” dedi. Çakıcı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada MHP lideri Bahçeli’ye sert sözlerle tepki göstermiş “Haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı AYM’yi tanıyacak, yerine oturacaksın. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin neden Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını söyle. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel” dedi. Gergerlioğlu’nun bu konuşması sonrasında MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gergerlioğlu’na “Ağzını topla, adi herif. Genel Kurulu’nda adabına uygun olmayan konuşmalar yapıyorsun, haddini bil” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU DA TEHDİT ETMİŞTİ

Alaattin Çakıcı, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 2020'de tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu'nun o dönem grup toplantısında kendisini ima ederek "mafya" dediğini belirten Çakıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında, CHP liderine "Akıllı ol", "Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın", "kazığa oturturum" gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslendi.

Bu sözlerle ilgili Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Soruşturma sonrası savcılık, bu sözleri 'basit tehdit' olarak yorumladı.

BAHÇELİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Haziran 2022'de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı'yı mahkum koğuşunda ziyaret etti. Çakıcı ile bir süre görüşen Bahçeli, daha sonra hastaneden ayrılmıştı.

GERGERLİOĞLU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Ömer Faruk Gergerlioğlu ise başta Alaattin Çakıcı olmak üzere kendisini tehdit eden, hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.