- Yaşam G:

Ünlü oyuncu inşaat firmasının 10 milyon+1 daire teklifini reddetti. Ret gerekçesi tarihe geçecek

Usta oyuncu Nebahat Çehre, kendisine bir inşaat firmasından gelen 10 milyon + 1 daire teklifini kabul etmedi. Çehre'nin teklifi reddetme nedeni ise dikkat çekti.
Ünlü oyuncu inşaat firmasının 10 milyon+1 daire teklifini reddetti. Ret gerekçesi tarihe geçecek mask

Oyuncu Nebahat Çehre'ye bir inşaat firması, 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gönderdi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 79 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan 10 milyon TL + siteden bir daire teklifini reddetti.

"HER ŞEY PARA DEĞİL"

Çehre, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil." dedi.

Nebahat Çehre, Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve aradan geçen yıllara rağmen tekrarlarının hala reyting rekoru kırdığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Hanım karakterine hayat vermişti.

Kaynak: yeniçağ
# oldu, 2024

- Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.867.955 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL