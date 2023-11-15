Türkkan'a verdiği desteğin karşılığını aldı!

Mayıs ayındaki genel seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı duruş sergileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde belediye başkanlıkları için belirlediği adaylarını bir bir açıklıyor. Akşener bu kapsamda dün de TBMM’de gerçekleşen grup toplantısı öncesinde Kocaeli için belirlenen iki ismi kamuoyu ile paylaştı.

İKİ İLÇE AÇIKLANDI

Buna göre İYİ Parti’nin Gebze Belediye Başkan adayı olarak Gebze Belediye Meclis Üyesi Sadık Güvenç belirlenirken, Karamürsel Belediye Başkan adayı olarak da partinin bölgedeki kurucu ilçe başkanı olan Mehmet Baş açıklandı. Akşener, Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’un da katıldığı toplantıda adayları kürsüye çağırarak objektiflere birlikte poz verdi.

İKİSİNİ DE TÜRKKAN DESTEKLEDİ

Bu arada genel başkan Meral Akşener’in açıkladığı başkan adaylarını, partinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın desteklediği belirtildi. Gebze’nin adayı olan ve 2019 seçimlerinde AKP’den meclis üyesi seçilen Sadık Güvenç, milletvekili Türkkan’ın Dilovası’nda sahibi olduğu ve kaçak olarak inşa edildiği iddia edilen yapılarla ilgili olarak başlatılan yıkım sürecine tepki göstererek partisinden istifa etmiş ve İYİ Parti’ye katılmıştı.

DESTEK SONRASI ADAYLIK!

Gebze Belediyesindeki meclis üyeliği devam eden Sadık Güvenç’in adaylığı uzun süredir siyasi kulislerde konuşulan bir isimdi. Alınan genel merkez kararı siyasi kamuoyunda “Sadık Güvenç, Türkkan’a verdiği desteğin karşılığını belediye başkan adayı olarak aldı” şeklinde yorumlara sebep oldu.