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Muayeneye giden kapıdan dönüyor! Milyonlarca araç sahibi dikkat

Her gün binlerce motorlu taşıtın muayene edildiği TÜVTÜRK istasyonlarında yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamadan habersiz olanlar, eli boş şekilde evine dönmek zorunda kalıyor. İşte ayrıntılar...
Muayeneye giden kapıdan dönüyor! Milyonlarca araç sahibi dikkat mask

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 26 milyon 937 bin 791 aracın belirli aralıklarla muayene olması zorunlu. 81 ilde araç muayenesini TÜVTÜRK adlı firma gerçekleştiriyor. Milyonlarca araç sahibi için yeni bir uygulamayı hayata geçiren TÜVTÜRK, artık randevusuz araç muayenesi yapmayacak. Yeni uygulamayla araç sahiplerinin muayene süreçlerini daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

TÜVTÜRK RANDEVU NASIL ALINIR?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu illeri ve ilçeleri öğrenip randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler.

İnternet üzerinden alınan randevu sayesinde sürücüler, uygun gördükleri gün ve saatte otomobillerini muayeneye sokabilmektedirler.

Yeni uygulama sonrasında yoğunluk yaşanmayacağını düşünen birçok araç sahibi, randevu almadan muayene istasyonlarına gitse de, TÜVTÜRK istasyonları randevusuz hiçbir aracı muayeneden geçirmemekte ısrar etmektedir.

Ayrıca, otomobil sahipleri TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan 'egzoz pulu' olarak adlandırılan egzoz gazı emisyon ölçümü testini yaptırabilir ve muayene sırasında yetkililere bu belgeyi ibraz ederek ek bir teste tabi tutulmaktan muaf olabilirler.

SIKINTILAR AZALACAK

TÜVTÜRK'ün gezici istasyonlarıyla araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalacak gibi görünüyor. Bu tür uygulamaların gelecekte yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma konusunda büyük bir adım olabilir.

Araç sahipleri, belirtilen tarihlerde randevu alarak muayenelerini gerçekleştirip trafiğe çıkacakları araçlarının güvenliğini ve çevre dostu olmasını sağlayabilirler.

Kaynak: karar

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