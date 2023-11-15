Dünya şampiyonasında kürsüye çıkan karateci kız kardeşler, tatamide başarıları kovalıyor

Başkent Budapeşte'de 24-29 Ekim'de düzenlenen 26. Dünya Karate Şampiyonası'na katılan 32 yaşındaki Tuba Yakan kumite 55 kiloda altın, 22 yaşındaki kardeşi Fatma Naz Yenen ise 61 kiloda gümüş madalya kazandı.

Şampiyona öncesi beraber kamp yapan ve organizasyonda da birbirlerini motive eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli sporcuları, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.



- Anne olduktan sonra 2017'de Avrupa'da altın madalya kazandı



Tuba Yakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da kızı Derin'in doğmasından sonra karateye geri döndüğünü ve bebeği 2 aylıkken milli takıma katıldığını anlattı.

Kocaeli'de 2017'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı en önemlisi olarak tanımlayan Yakan, o dönem hem antrenman yapıp hem de kızıyla ilgilenmesi dolayısıyla bu başarısının anlamının farklı olduğunu söyledi.

Yakan, daha sonra kariyerine başarılarla devam ettiğini belirterek, bu yıl Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'nda bronz madalyalar kazandığını kaydetti.

"Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya almaktı." diyen Yakan, İzmir'de 3 aylık güzel kamp süreci geçirdiğini aktardı.

Yakan, hem anne hem de milli sporcu olmanın güzellikleri ve zorluklarının bulunduğuna değinerek, "Yurt dışına maça gittiğimde ya da kamp süreçlerinde kızımdan ayrı kalıyorum. Burada devreye eşim, dedesi, anneannesi ve teyzeleri giriyor. Maçlarda onun varlığı bana güç veriyor. Çünkü kızımdan ayrı kaldığım için turnuvadan boş dönmek benim için yıkıcı oluyor. Bütün savaşımı veriyorum, annelik gücümü gösteriyorum." şeklinde konuştu.

Kampta ve şampiyonada madalya kazanmak için birbirlerini motive ettikleri kız kardeşi Fatma Naz'la aynı tatamide finale kaldıklarını anımsatan Yakan, şöyle devam etti:

"Benden önce Fatma Naz finale kaldı. Onun ardından maça çıkacağım, bir yandan ona seviniyorum. Kendimi uzaklaştırdım, maça odaklandım ve ben de finale kaldım. Hayatımda herhalde bir daha öyle duygular yaşayamam. İkimizin de finale kalması güzeldi. Hedeflediğimiz, çalıştığımız, birlikte emek verdiğimiz şeyin karşılığını almak gurur vericiydi. Madalyaları kazandıktan sonra odaya geldik, 'Biz ne yaptık.' dedik."

Yakan, zaferlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarına rastlamasının da kendilerini motive ettiğini, kürsüde İstiklal Marşı'nın tüm ülkelerin önünde dinletilmesinin duygulandırdığını dile getirdi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle yaşananlardan üzüntü duyduğunu ve bombardımanlarda çocukların katledildiğini belirten Yakan, kalbinin ve dualarının Filistinlilerle olduğunu sözlerine ekledi.



- "Ablamın tecrübesi ve söyledikleri kariyerimin yükselmesinde önemli"



Milli sporcu Fatma Naz Yenen, karateci ablaları Tuba ve Binnaz dolayısıyla salonlara çokça gidip geldiğini ve onların başarılarını görünce 7 yaşında karateye başladığını anlattı.

Ablaları, Kağıtspor'daki başarılı sporcular ve antrenörlerle bir arada olmanın kariyerine olumlu yansıdığına değinen Yenen, başarılarının altyapısının buradan kaynaklandığını vurguladı.

Yenen, ilk kez büyüklerde katıldığı dünya şampiyonasında başarı elde ettiğine dikkati çekerek, "Dünya şampiyonasında finale kalmak benim için farklı heyecandı. Hem kariyerimde hem de kendi sıkletimde Türk karatesindeki ilk başarıyı kazandım." diye konuştu.

Bu ay sonu Portekiz'de yapılacak Karate1 Series A'ya hazırlandığını aktaran Yenen, turnuvanın dünya sıralamasında puan kazanma açısından önemine değindi.

Yenen, ablasıyla çok çalışarak ve onun tecrübelerinden faydalanarak milli takımı katıldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kampta birlikte hazırlandık. Dünya şampiyonasında finale kaldık, onun bana kattığı tecrübe ve söyledikleri, kariyerimin yükselmesindeki en önemli noktalardan biri oldu. Bundan sonra birlikte Avrupa Şampiyonası'na gidip, finale kalmak ama bu kez altın madalya kazanmak istiyorum."