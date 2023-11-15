Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.^TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.
"HER TARAFI DİNLEYECEĞİZ"
Vedat Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah. Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz. Ben katkı getireceğine inanıyorum. Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar varsa biz de bu sorunları çözmek için gayret edeceğiz, daha müreffeh bir ülke için."
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.