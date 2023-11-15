Körfez Belediyesinin ara tatil şenlikleri çerçevesinde düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 3 gün sürecek çocuk şenliğinin ilki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çocukların okul stresinden uzaklaşıp keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinliğe miniklerin ilgisi yoğun oldu.Her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyun ve aktivitelere katılan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Oynanan oyunların ardından çocuklara kukla gösterisi yapıldı. Eğlendirici oyun ve gösterilerin ardından Ada Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan geri dönüşüm tiyatrosu sahnelendi. Tiyatroyu izleyen çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.Körfez Belediyesi, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için çocuklara boyama kitabı da dağıttı. Doyasıya eğlenen miniklere ayrıca program sonrasında balon hediye edildi.
- Yaşam
Körfez'de ara tatil eğlenceli geçiyor
Körfez'de çocuklar düzenlenen ara tatil etkinlikleriyle eğleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.