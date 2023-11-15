Körfez'de ara tatil eğlenceli geçiyor

Körfez Belediyesinin ara tatil şenlikleri çerçevesinde düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 3 gün sürecek çocuk şenliğinin ilki Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çocukların okul stresinden uzaklaşıp keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinliğe miniklerin ilgisi yoğun oldu.Her yaş grubundan çocuğa hitap eden oyun ve aktivitelere katılan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Oynanan oyunların ardından çocuklara kukla gösterisi yapıldı. Eğlendirici oyun ve gösterilerin ardından Ada Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan geri dönüşüm tiyatrosu sahnelendi. Tiyatroyu izleyen çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.Körfez Belediyesi, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için çocuklara boyama kitabı da dağıttı. Doyasıya eğlenen miniklere ayrıca program sonrasında balon hediye edildi.