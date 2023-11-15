Kocaeli'de icra memurunu silahla yaralayan avukatın yargılanması sürüyor

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Teoman E, olayda yaralanan icra memuru Bünyamin Alyakut ve taraf avukatları hazır bulundu.Söz verilen sanık Teoman E, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Yaptığım eylemin arkasındayım. Öldürme kastım yoktu. Silahın seri atış yaptığını da biliyordum, ormanda denemiştim ama olay sırasında seri atış yapmadım. 4 el bacaklarına ateş ettim. Yaralayarak kendisine ders vermek istedim." ifadesini kullandı.Mağdur Alyakut da sanığın pişmanlık duymadığını vurgulayarak, eylemin kendisini öldürme amaçlı gerçekleştirildiğini savundu. Cumhuriyet Savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.Bir kısım tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
- Olay
İşe gitmek üzere 27 Aralık 2022'de İzmit'teki evinden çıkan icra memuru Bünyamin Alyakut, silahlı saldırıya uğramış, elinden ve bacaklarından yaralanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Olay sonrası İstanbul'da yakalanan şüpheli avukat Teoman E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.