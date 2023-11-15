Başkan Şayir, 4,5 yıllık hizmet ve projeleri anlatacak 

17 Kasım Cuma günü saat 17:00’da Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “Dilovası’nda İz Bırakan Eserler” başlığı ile görev geldiği günden bu yana geçen 4,5 yılda ilçeye kazandırdığı hizmetleri davetlilere aktaracak. Programa AKP Kocaeli’nin önde gelen isimlerinin yanısıra Dilovası’ndan çok sayıda STK, mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile basın mensuplarının katılması bekleniyor. Program öncesi misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.