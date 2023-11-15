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O artık: “Bizim Yusuf’umuz”

Kocaelispor’un takım kaptanlarından olan deneyimli futbolcumuz Yusuf Abdioğlu, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden, 2016 yılında Kocaelispor ile ilgili yazdığı bir yazıyı paylaştı. Abdioğlu, 2016 yılında yazdığı yazıda, kapanma noktasına gelen Kocaelispor’a sahip çıkılması gerektiğini söylemiş

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
O artık: “Bizim Yusuf’umuz” mask

“ŞİMDİ ŞAMPİYONLUĞU İÇİN TER DÖKÜYORUZ”

Ertuğrul Sağlam’ında dediği gibi: “ Bu takım, karakterli insanlar topluluğu.” Gerçekten de öyle. Kocaelispor’un en büyük şansı belki de bu kadar karakteri yüksel futbolcunun bir araya gelmiş olduğudur. Önceki gün bunu kanıtlar nitelikte bir olay yaşandı. Yusuf Abdioğlu, 2016 yılında Kocaelispor ile ilgili paylaştığı bir yazıyı takipçilerine, “2016’da bu tweeti atmışım. Şimdi de şampiyonluğu için ter döküyoruz.” diyerek paylaştı.

“BU TAKIM ÖLMEMELİ, YAŞAMALI”

Kocaelispor takım kaptanlarından Yusuf Abdioğlu, 2016’da, Kocaelispor ile ilgili şöyle bir paylaşım yapmış: “ Bu kadar fabrikanın bulunduğu, bu kadar para kazanılan topraklarda, bu takım ölmemeli, yaşamalı. Kocaelispor yaşasın.” O zamanlar Altınordu’da futbol oynayan Abdioğlu, Kocaelispor’un halini görmüş ve insanları bilinçlendirmek istemişti. Kaderin cilvesi, deneyimli oyuncu şimdi Kocaelispor’un şampiyonluğu için arkadaşları ile birlikte mücadele ediyor. Nereden, nereye… O artık: “Bizim Yusuf’umuz” !..
# büyük, Kocaelispor, Yusuf Abdioğlu

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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