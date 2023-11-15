Kocaelispor’da primler yattı

ÖNEMLİ KARŞILAŞMALARDA MİKTAR ARTIYOR
Yeşil siyahlılarda bu sezonki prim sistemi, geçtiğimiz seneye göre değişti. Normalde 20 bin iç, 25 bin de dış saha galibiyet primleri alan yeşil siyahlılar, ligi ikinci götürdüğü her hafta kazandığı maçların ardından iç sahada 35, dış sahada 40’ar bin lira alıyor. Çorum maçı öncesi 3. sırada yer alan yeşil siyahlılar Tanque’nin uzatma anlarındaki golü ile ikinci sıraya yükseldi. Bu sayede futbolcular 35 bin lira prim kazanmış oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.