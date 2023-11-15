Kocaelispor’da primler yattı

ÖNEMLİ KARŞILAŞMALARDA MİKTAR ARTIYOR

Yeşil siyahlılarda bu sezonki prim sistemi, geçtiğimiz seneye göre değişti. Normalde 20 bin iç, 25 bin de dış saha galibiyet primleri alan yeşil siyahlılar, ligi ikinci götürdüğü her hafta kazandığı maçların ardından iç sahada 35, dış sahada 40’ar bin lira alıyor. Çorum maçı öncesi 3. sırada yer alan yeşil siyahlılar Tanque’nin uzatma anlarındaki golü ile ikinci sıraya yükseldi. Bu sayede futbolcular 35 bin lira prim kazanmış oldu.