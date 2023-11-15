BİZSİZ BİR PFDK DÜŞÜNEMİYORUZ

KARAR BU GECE AÇIKLANACAK

Kocaelispor'un 12 Kasım Pazar günü oynadığı Çorum FK maçında yapılan “çirkin ve kötü tezahürat” sebebi ile PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Kocaelispor, geçtiğimiz haftalarda “çirkin ve kötü tezahürat” sebebi ile 13 blok kapatma cezası almıştı. . PFDK incelemesini yaptıktan sonra bu gece karar açıklanacak.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE…

"KOCAELİSPOR Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."