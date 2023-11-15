İBB İmamoğlu'ndan önceki ve sonraki kutlama rakamlarını açıkladı: 100 milyonlarca dolar daha az

Son olarak İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünü Maltepe'de coşkuyla kutlayan İBB'ye iktidar kanadından gelen 'konser ve reklama çok para harcanıyor' yorumlarına yanıt geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından, İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019 belediye başkanı olarak görev başladığı dönemden önce ve sonra yapılan harcamaları detaylı olarak paylaştı.
Ongun paylaştığı açıklamada, "Etkinlikleri, açılış ve temel atma törenleri, yazılı-görsel duyuruları gibi muhtelif işleri, İstanbul'daki muhalefet partisi tarafından bir süredir ‘İBB konsere-reklama çok para harcıyor’ denilerek gerçekler çarpıtılıyor" dedi.
"100 milyonlarca dolar daha az harcadık" diyen Ongun'un paylaştığı veriler şu şekilde:
"Aynı dosyalar ve iş kalemleri üzerinden; o yılın dolar kuru hesabıyla harcanan miktar;
2017 130.6 milyon dolar
2018 127 milyon dolar
2019 ilk 6 ay yani eski dönem 235 milyon TL- son 6 ay yeni dönem 78 milyon TL
2020 42.5 milyon dolar
2021 37 milyon dolar
2022 48.4 milyon dolar
2023 Kasım'a kadar 54.6 milyon dolar"
Ongun, paylaşımının sonunda her yıl 100 milyon dolar da tasarruf sağladıklarını belirtti.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.