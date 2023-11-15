İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler, diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi. Belsa A Blok önünde vatandaşlara broşür dağıtan diyetisyenler farkındalık oluşturdu. Dünya Diyabet Günü çerçevesinde İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi de diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.
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Diyetisyenler diyabet hastalığı için sokağa çıktı
İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler, diyabete dikkat çekmek amacıyla sokağa çıkarak vatandaşları hastalığa karşı bilgilendirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.