Diyetisyenler diyabet hastalığı için sokağa çıktı

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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler, diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi. Belsa A Blok önünde vatandaşlara broşür dağıtan diyetisyenler farkındalık oluşturdu. Dünya Diyabet Günü çerçevesinde İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi de diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.