GÖLCÜK BAHADIR İLE DEVAM EDİYOR

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Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Gölcük Sporlu - kocaelide hoca yokmuydu bir umut diyor yönetim ama yemez cebinden verse kılı kırk yarar kocaelide çok başırılı hocalar var yerel amatör ligde bile en az 5 hoca çıkar gölcük spora hocalık yapacak torpille değil adamcılıkla değil başarıya bakacaksın seçim yaparken

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Kasım 16:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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