Gölcükspor, Cevdet Nail Sancaklı ile yolunu ayırdıktan Sonra, Mustafa Bahadır ile yoluna devam ediyor. Yönetim bu açıklamayı resmen yaptı.
- Spor Güncelleme:
GÖLCÜK BAHADIR İLE DEVAM EDİYOR
Muhabir Hakan Yağcıoğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gölcük Sporlu - kocaelide hoca yokmuydu bir umut diyor yönetim ama yemez cebinden verse kılı kırk yarar kocaelide çok başırılı hocalar var yerel amatör ligde bile en az 5 hoca çıkar gölcük spora hocalık yapacak torpille değil adamcılıkla değil başarıya bakacaksın seçim yaparken
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.