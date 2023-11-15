GÖLCÜK BAHADIR İLE DEVAM EDİYOR

Gölcük Sporlu - kocaelide hoca yokmuydu bir umut diyor yönetim ama yemez cebinden verse kılı kırk yarar kocaelide çok başırılı hocalar var yerel amatör ligde bile en az 5 hoca çıkar gölcük spora hocalık yapacak torpille değil adamcılıkla değil başarıya bakacaksın seçim yaparken