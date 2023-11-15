41 plakalı araçta mastürbasyon yapan şahıs tutuklandı!

Tacize uğrayan kadın;“Sabah bisikletimle Anadolu yakası sahil yolunda antrenmana çıkmıştım. Bostancı-Kartal istikametinde sağ şeritte ilerlerken saat 07:38'de videodaki "41 ******" plakalı aracın beni takip ettiğini fark ettim. Araç özellikle önüme geçip beni yavaşlattı. 4-5 km boyunca benim önümde kaldı ve onu geçmeyeyim diye direksiyonunu ara ara sağa sola kırıyordu ve sağdaki park için ayrılmış ceplere girip yavaşlıyordu. Bu sırada aracın dikiz aynasından suratındaki ifadeyi görebiliyordum. Ne yaptığını henüz anlamamıştım. O sırada Kartal'da ışıklara takıldı ve telefonumu çıkarıp yan camdan ne yaptığını kaydetmek istedim. Masturbasyon yaptığını görünce şok oldum ve çok korktum. Benim onu kaydettiğimi gördükten sonra takibi bıraktı ve hızla uzaklaştı." dedi.

KORNAYA BASIYORDUM

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.Görüntülerin incelemesi sonucu, kimliği belirlenen E.N.K. (55) gözaltına alındı.Araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ifadesinde, mesleğinin şoförlük olduğunu, bisikletli kadını özellikle takip etmediğini, tacizde bulunmadığını, sadece korna çaldığını öne süren şüpheli, araçta başka bir kadının bulunduğunu ancak arkaya saklandığı için videoda görünmediğini iddia etti.Şüpheli hakkında "hayasızca hareket, cinsel taciz" suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliğince "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı.