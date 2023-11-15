Kocaeli Valiliği’nin koordinasyonunda AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen il geneli afet tatbikatına, Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM) de katılım sağladı. 6 Şubat depremlerinde birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, deprem tatbikatında da başarılı bir çalışma yaptı. Muhtemel bir deprem afeti esnasında oluşturulan koordinasyon merkezi üzerinden, afet bölgeleri ve kriz masalarından alınan bilgiler ışığında müdahale provası gerçekleştirilen tatbikatta, ÇAK-TİM oluşturulan enkaz alanında arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi.Şekerpınar'da oluşturulan enkaz alanında hazır bulunan ÇAK-TİM ekipleri, ilk olarak afetzede ailelerle ilgilendi. Daha sonra göçük bina üzerinde sessiz dinleme yapan ÇAK-TİM, göçük altındaki vatandaşın yerini tespit ettikten sonra da arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. ÇAK-TİM ekip lideri Hüseyin Narman, tatbikatın oldukça verimli geçtiğini ve ÇAK-TİM olarak her türlü zorlu göreve hazır olduklarını vurguladı.
- Asayiş
ÇAK-TİM’den başarılı tatbikat
Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), afet tatbikatında oluşturulan göçük alanında arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.