Başkan Özlü: “Çok Güzel İşlere, Eserlere, Hizmetlere İmza Attık”

Türkiye’nin en donanımlı ve Kocaeli’nin en büyük gençlik merkezi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda dün akşam gerçekleştirilen programa yoğun katılım oldu. AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aytan Özkaradeniz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Sevimli, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Acar, Ülkü Ocakları Başiskele İlçe Başkanı Berkay Aygün, meclis üyeleri, AKP Başiskele Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Ustaoğlu, Cumhur İttifakı’nın tüm mahalle başkanları ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaş programa yoğun ilgi gösterdi.

“HER TÜRLÜ BADİREYE RAĞMEN HEP BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPTIK”

Yoğun alkışlar ve tezahüratlarla sahneye çıkan Belediye Başkanı Yasin Özlü, 4,5 yıllık görev süresi boyunca Cumhur İttifakı ile birlikte hayata geçirdiği hizmet ve eserleri, güzel işleri tek tek anlattı.

Başkan Özlü, 4,5 yıllık hizmet süresince pandemi, deprem, savaş ve küresel ekonomik kriz gibi birçok badireye rağmen Başiskele’nin gelecek yüzyılına ilham olacak çok güzel işlere, eserlere ve hizmetlere imza attıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir olduk, birlik olduk, çok güzel işler yaptık. Bu dönemde çok badire atlattık. Halen çok sayıda badireyle mücadele ediyoruz. Pandemi oldu, pandemiyle mücadele ederek yolumuza devam ettik. Deprem oldu, depremin yaralarını sararak yolumuza devam ettik. Küresel ekonomik kriz oldu. Yeni stratejiler geliştirerek yolumuza devam ettik. Savaşlarla sınandık, yolumuza devam ettik.”

“BUGÜNLERDE KALBİMİZ GAZZE İÇİN ÇARPIYOR”

“Bugünlerde Gazze’de insanlık tarihinin gördüğü en büyük savaş suçlarıyla, katliamlarla, zorunlu sürgünle mücadele ediyoruz. Katliam yapanlara sadece öfke duymuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün imkanlarımızla bu barbarlığı durdurmaya gayret ediyoruz. Zalimin kaybedeceğine, mazlumun kazanacağına inanıyoruz. Mazlumun zaferi için onlarla birlikte saf tutuyoruz. Bu vesileyle İsrail zulmünü lanetliyorum. Şehit düşen kardeşlerimizin ruhları şad olsun. “Üstad Necip Fazıl’ın dizeleri, Gazze için dilimizde, kalbimizde. “Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”

“YOLUMUZ TÜRKİYE’NİN YOLU, ROTAMIZ TÜRKİYE YÜZYILI’DIR”

“Her ne olursa olsun, yarın bizimdir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda Başiskele’mize düşenleri hakkıyla yapmaya gayret edeceğiz. Yolumuz Türkiye’nin yoludur. Rotamız Türkiye Yüzyılı’dır. Vizyonumuz lider ülke Türkiye’ye, bulunduğumuz yerden en büyük katkıyı sunmaktır. Niyetimiz hayır. Akıbetimiz hayır olacak inşallah. Niyetimiz hayır olduğu için hep birlikte Başiskele’mize çok güzel hizmetler yaptık. Gönülden çalışarak, yapılamaz denilenleri de hamdolsun ilçemiz için başardık.”

“ÖZ KAYNAKLARIMIZI İYİ YÖNETTİK”

Polemikle değil işimizle gündemde olduk. Kaynaklarımızı iyi yönettik, kaynaklarımızla kıyaslanamayacak büyüklükte işleri ilçemize kazandırdık. Bu başarıyı, hedef birliğine, iş birliğine, uyuma ve koordinasyona yatırım yaparak yakaladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile, bakanlıklarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, özel sektörle, teşkilatlarımızın ve vatandaşlarımızın destekleriyle başardık.”

“BAŞLADIĞIMIZ YERDEN ÇOK İLERİDEYİZ”

“Beşikten mezara, sokaktan bulvara, hamdolsun Başiskele’de izimiz var. Burada bulunan herkesin izi var. Hizmet ve yatırım döneminin sonuna yaklaştık. Hangi kriterle ölçersek ölçelim, Hamdolsun, başladığımız yerden çok ilerideyiz. Hizmet filomuz, yollarımız, gençlik hizmetlerimiz, kadınlara yönelik çalışmalarımız, dezavantajlılara yönelik hizmetlerimiz, çevre, park ve meydan yatırımlarımız, hizmet merkezleri ve cazibe merkezlerimiz, dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamalarımız, mali kaynak yönetimimiz. Bu dönem, Başiskele’nin gelecek yüzyılına ilham olacak çok güzel işlere, eserlere, hizmetlere imza attık. Bitmedi devam ediyoruz. İşimiz var. İşimizi yapıyoruz. İşimiz var. İşimizi söylüyoruz.”

“BİZİM YÜZYILIMIZA YAKIŞIR GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Yaptığımız bütün bu güzel işlerde, emeği, alın teri, fikri, harmanda izi olan herkese ve her kuruma Başiskele’miz adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin Lideri Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhur İttifakı’mızın bütün paydaşlarına, bize Başiskele’ye hizmet etme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Başiskele’de yaşayan bütün vatandaşlarımızı, bu hizmet ve eser şemsiyesi altında buluşmaya, Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir birlik olmaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte Başiskele’ye yakışır bizim yüzyılımıza yakışır güzel işler yapmayı Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

8 BAŞLIKTA HİZMET VE ESER DOLU GÜZEL İŞLER

Açılış konuşmasının ardından hizmet sunumuna geçen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hizmet merkezlerinden ulaşıma, kentsel yaşam alanlarından sürdürülebilir çevreye, eğitimden gençlik ve spora, kültür turizmden sosyal hizmetlere ve dijital belediyeciliğe kadar 8 başlıkta Başiskele’de gerçekleştirdikleri güzel işleri anlattı.

“Başiskele’ye ve Başiskele sakinlerine sunduğumuz şehircilik hizmetlerini, sosyal ve kültürel hizmetleri gerçekleştirmek üzere yeni hizmet merkezleri yaptık, var olanları geliştirdik.” diyen Başkan Özlü, Kitaphane, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisi, Genc-i Âlâ Kafeler, Kültür ve Yaşam Merkezleri, Pazar Alanları, Kütüphaneler gibi pek çok alanda geliştirdikleri hizmet merkezlerini tanıttı.

ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ

“Hayat Ulaşınca Başlar” prensibiyle Başiskele’de ulaşım ve erişim konforunu geliştirmenin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Özlü, prestij caddelerden yeni yol çalışmalarına ve yaya köprülerine kadar ulaşım ve erişim hizmetlerini detaylandırdı.

Başkan Özlü, Başiskele’ye kazandırdıkları millet bahçelerinin, 46 semt parkının, yeni semt meydanlarının önemine vurgu yaparak “Birlikte vakit geçirdiğimiz, dinlendiğimiz, eğlendiğimiz alanları; Başiskele’nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerle büyütüyoruz, şehrimizle birlikte güzelleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca sıfır atık ve sürdürülebilir çevre konularına önem verdiklerini ve Başiskele Belediyesi olarak “Kendi Enerjisini Üreten Belediye” olarak Güneş Enerji Sistemini kullandıklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANIMIZDAN 3 ÖDÜL

“Başiskeleli gençler fark istiyordu, Başiskele’de genç olmayı bir farka dönüştürdük.” diyen Başkan Özlü; âlâ bir gençlik tasavvuruyla kurdukları Genc-i Âlâ markasıyla kültür sanat, bilim ve sporda gençlerin aktif olabilecekleri hizmetler ortaya koyduklarını ifade etti. Genc-i Âlâ markasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ödüle layık görüldüklerini açıklayan Özlü, Başiskele’de her gencin “İyi ki Başiskele’de gencim” demesini istediklerini söyledi.

“Kadınların toplumu sarıp sarmaladığı gibi Belediyenin de onları el üstünde tutması gerekiyordu. Onları baş tacımız yaptık. Yaşlının, yetimin, yoksulun, engellinin kendini kimsesiz hissedenlerin talepleri vardı. Emir bildik, bildiğimiz hepsine ulaştık.” diyen Özlü, KALE markasıyla hayata geçirdikleri kadın ve aile hizmetlerinden sosyal yardımlara, yaşlı ve engelli sağlık hizmetlerinden yeni üniversitelilere verdikleri desteklere kadar kapsayıcı belediyecilik alanında sundukları hizmetleri kamuoyuyla paylaştı.

“Hizmetlerimizde verimlilik, etkinlik, yerindelik ve tasarrufu artırmak için bilgi teknolojileriyle çok önemli işlere imza attık.” ifadelerini kullanan Başkan ÖZLÜ, Başiskele Belediyesinin Dijital İkizini hayata geçirdiklerini, zaman ve kâğıt tasarrufuna gittiklerini duyurdu. Hızlı İşler Çözüm Merkezini hayata geçirdiklerini ve yeni nesil halkla ilişkiler anlayışıyla 7/24 belediyecilik hizmeti verdiklerini açıkladı.

TOPLAM 886 MİLYON DEĞERİNDE ESER, HİZMET VE YATIRIM

Sunumun ardından seçim dönemindeki vaatlerinin %92 oranında hayata geçirdiğini ve belediye olarak güzel işlere imza attıklarını dile getiren Başkan Özlü; “Belediyemizin öz kaynaklarımız ve iş birliklerimizle, 5. yılımıza girerken toplam 886 milyon değerinde eser, hizmet ve yatırımı Başiskele'mize kazandırdık. Yaptıklarımızı, Türkiye Yüzyılı için Başiskele’de kurduğumuz başlangıç cümleleri olarak değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı.