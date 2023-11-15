İzmit Belediyesi, Halk Günleri’ne Erenler Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çınar Ekip tarafından ‘Sen Anlat İzmit’ sloganı ile düzenlenen Halk Günleri programları devam ediyor. Mahallelinin talep ve önerilerinin alındığı program son olarak Erenler Mahallesi’nde gerçekleşti.
VATANDAŞLAR MEMNUN
Vatandaşların mahallelerinde gördüğü eksikleri veya gerçekleştirilmesini istedikleri hizmetleri belediyeye direkt olarak iletme imkânı sunan Halk Günlerine ilgi yoğun oldu. Erenler Mahallesi sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.