İzmit Belediyesi, Halk Günleri’ne Erenler Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çınar Ekip tarafından ‘Sen Anlat İzmit’ sloganı ile düzenlenen Halk Günleri programları devam ediyor. Mahallelinin talep ve önerilerinin alındığı program son olarak Erenler Mahallesi’nde gerçekleşti.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşların mahallelerinde gördüğü eksikleri veya gerçekleştirilmesini istedikleri hizmetleri belediyeye direkt olarak iletme imkânı sunan Halk Günlerine ilgi yoğun oldu. Erenler Mahallesi sakinleri uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.