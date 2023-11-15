Hafta sonunda pedallar erozyonla mücadele için çevrilecek

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta sonu pedallar erozyonla mücadele için çevrilecek. Bisiklet turu Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ile her yıl kasım ayında yapılan “Dünya Erozyonla Mücadele Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek. Programa TEMA Gönüllüleri ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA topluluğu katılacak ve etkinlikte erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturulacak. Bisiklet turu önümüzdeki pazar günü (19 Kasım) 09.00’da Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pistinden başlayacak.

HÜRRİYET TÜM BİSİKLETSEVERLERİ DAVET ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında pedallarımızı topraklarımız için çevireceğiz” ifadelerini kullanarak İzmitli tüm bisikletseverleri Erozyonla Mücadele Haftası Bisiklet Turuna davet etti.