Hüseyin Erol, CHP’den İzmit adaylığı için nabız mı yokluyor?

İzmit’te yıllardır esnaf olan, her kesim tarafından sevilen, 2019’daki İzmit Belediyesi seçimlerinden sonra İzmit Kent Konseyi Başkanlığı görevine getirilen Hüseyin Erol, şu sıralar bir dizi ziyarette bulunuyor. Hüseyin Erol’un CHP’den İzmit Belediye Başkan adaylığı için nabız yokladığı öğrenildi.