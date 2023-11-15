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CHP'den emekli ikramiyeleri için hükümete çağrı

CHP Rize vekili Tahsin Ocaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılmasını istedi.

Anadolu Ajansı
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CHP'den emekli ikramiyeleri için hükümete çağrı mask
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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 81 ilinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiğini hatırlattı.

Sokaktaki gösterilerin bu savaşı durdurmaya gücünün yetmeyeceğini ifade eden Ocaklı, "Türk limanlarından İsrail limanlarına giden gıda, demir, çelik taşıyan, her türlü ticaretin durdurulması gerekiyor. Türkiye'nin bu savaşı durdurmak için gerekiyorsa İncirlik dahil her türlü seçeneği kullanması gerekiyor" dedi.

Ocaklı, muhalefet olarak buna destek vermeye hazır olduklarını ancak iktidarı bu konuda samimi bulmadıklarını söyledi.

ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım" diye konuştu.
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- Siyaset

Muhabir  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Kandıralı Emekli - Bende çsk kaydım var bu sene aldım tarlamda sadece kendi zerzavatımı aldım bir tek kuruş ticaret yaptıysam 60 senelik ömründe ne kadar hayır hasenat yaptıysam hepsi ters dönüp Allah belamı versin hükümet bu konuda çok çok yanlış yapıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Kasım 18:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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