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Soylu'dan Gazze açıklaması!

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ile görüştü. Görüşme sırasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin de konuşan Soylu, "Gazze dünyanın yeni düzeni için bir milat olacaktır. Zannediyorum bunun da bir parçasını göreceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Soylu'dan Gazze açıklaması! mask

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Meclis’teki makamında Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca ile görüştü.

Soylu, Romanya’nın 6 Şubat depreminde ilk andan itibaren Türkiye’ye arama kurtarma, maddi ve lojistik desteği verdiğini belirterek, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doları aştı. Türkiye’nin önemli şirketleri Romanya’da yatırımlarını sürdürüyor. Romanya, Türkiye’nin AB yolculuğunda açık desteğini de ortaya koydu. Son AB Komisyonu raporu hem bizi üzmüştür, hem her alanda haksızlıklar içermektedir hem de bir ahde vefasızlık ortaya koymaktadır. Türkiye’nin hak etmediği yanlı raporu kabul etmiyoruz” dedi.

Soylu, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına da değinerek, “Bu bir cinnet hali. Buna sessiz kalmak bir cinnet hali, bunu gerçekleştirmek bir cinnet halidir. Şimdi Gazze dünyanın yeni düzeni için bir milat olacaktır. Zannediyorum bunun da bir parçasını göreceğiz. Dünyada grinin ortadan kalkacağı, siyah ve beyaz olacağı bir düzene dünya adım atmaktadır. Çünkü dünyanın vicdanı ve insanlığın vicdanı asla masumları öldürmeyi meşruiyet kılıfı içine sokamaz" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Tinca ise, 6 Şubat depremlerinde bölgeye Romanya’dan da ekipler gittiğini hatırlatarak, Hatay’ın kendileri için önemini vurguladı. Tinca, “Romanya, Türkiye’yi AB üyeliği için her zaman destekliyor ve destekleyecek. AB Komisyonu’nun düzenleyeceği ikinci raporun daha olumlu olacağını ümit ediyorum. AB’nin Türkiye’nin ekonomik ve stratejik olarak birlik için ne kadar önemli olduğunu anlamasını bekliyorum” diye konuştu.

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Eski Emekli - @Eyt 01 nolu yoruma cevabı: dağda bayırda it bırakmadı ondan dolayı kuyruk acınmı var

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 15 Kasım 18:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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