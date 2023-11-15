Esad için yakalama kararı

Fransa'da mahkeme 2013 yılında Suriye halkına kimyasal saldırı düzenleyerek "insanlığa karşı suç işlediği'' iddiasıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için uluslararası yakalama kararı çıkarttı.
Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Fransız yargıçlar, Beşar Esad'ın Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarına da ortak olduğuna karar verdi.
Esad'ın yanı sıra Suriye Özel Kuvvetleri'nin komutanlığını yapan kardeşi Mahir Esad ile üst düzey iki Suriyeli yetkili için de yakalama kararı çıkarıldı.
Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi tarafından Fransa'da açılan davada yargıçlar, Doğu Guta'da binden fazla kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısının Suriye Ordusu'nun Başkomutanı Beşar Esad'ın bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceğine karar verdi.
Paris mahkemesinin kararı, Suriye lideri hakkındaki ilk uluslararası yakalama emri özelliğini taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.