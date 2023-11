ZEYTİNYAĞI BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Nurçin Çağlar sizin için çevirdi:

“ Yeni bir çalışma, beslenmeye zeytinyağı eklenmesinin bunama nedeniyle ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor ve dünya genelinde yükselen Alzheimer ve demans oranları karşısında umut sunuyor. Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Anne-Julie Tessier tarafından yürütülen bu araştırma, beslenme tercihleri ile beyin sağlığı arasındaki potansiyel bağlantıyı vurguluyor. Çalışma için, 90.000'den fazla Amerikalı otuz yıl boyunca incelenmiş ve bu süre zarfında 4.749 katılımcının demanstan kaynaklanan ölümlere yenik düştüğü görülmüş.

Bulgular, günlük yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen bireylerin, zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketenlere göre demanstan kaynaklanan ölüm riskinin %28 daha düşük olduğunu gösteriyor. Bir çay kaşığı margarini günlük olarak eşdeğer miktarda zeytinyağı ile değiştirmenin bile %8-14 daha düşük bir risk gösterdiği belirlenmiş. Bu, zeytinyağının beyin sağlığı için faydalı olan benzersiz özelliklere sahip olabileceğini, muhtemelen antioksidan bileşenlerinin kan-beyin bariyerini geçerek doğrudan beyin üzerinde etkili olabileceğini veya dolaylı olarak kardiyovasküler faydalar aracılığıyla beyin sağlığını etkileyebileceğini göstermektedir.

Bu çalışma gözlem niteliğinde olup kesin bir nedensel bağlantı kurulamaz. Bu etkileri onaylamak ve maksimum fayda sağlamak için zeytinyağı tüketimi konusundaki optimal miktarı belirlemek amacıyla randomize kontrollü çalışmalar gibi daha fazla araştırma

gereklidir. Bununla birlikte, bu çalışma, uzun vadede ölümcül demans riskini azaltmak için beslenmenize zeytinyağı eklemenin potansiyel olumlu etkisini vurgulamaktadır ve güvenli bir tercih olarak sunulmaktadır.”

Kaynak: https://www.eurekalert.org/news-releases/995547

Makale: Anne-Julie Tessier et al. Olive Oil Intake and Fatal Dementia Risk in Two Large Prospective U.S. Cohort Studies. NUTRITION 2023, PTFS07-03-23