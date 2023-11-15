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Hülagü'den Bakan Güler'e ziyaret!

AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yerinde ziyaret etti

HABER MERKEZİ
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Hülagü'den Bakan Güler'e ziyaret! mask

Hülagü, X hesabında yaptı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'i, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ile makamında ziyaret ettik. Nazik misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."
# AKP, AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AKP Kocaeli, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

- Siyaset

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