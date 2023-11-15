Hülagü'den Bakan Güler'e ziyaret!

Hülagü, X hesabında yaptı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'i, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ile makamında ziyaret ettik. Nazik misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."