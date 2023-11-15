Hülagü, X hesabında yaptı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'i, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ile makamında ziyaret ettik. Nazik misafirperverliği için Sayın Bakanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."
- Siyaset
Hülagü'den Bakan Güler'e ziyaret!
AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yerinde ziyaret etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.