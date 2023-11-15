DİKKAT!! 6 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|53496
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|3204., 3213, ANADOLU CD, ANADOLU CD., BAĞDAT, ERDOĞAN SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OVA SK., SARICALI SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD.
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53525
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD.
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53562
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|DOĞUŞ CD., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., RUMELİ SK., SIRINAGA, ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, UZUN YOL
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53571
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53572
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, ÇARŞI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI
|KÖY SOKAĞI, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER SK., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMİR SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRE, EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KILIÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., MANOLYA SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERMER SK., MERVE SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SEYMEN SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTİN SK.
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53576
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALI HALİL SK., AHU, AHU SK., AKAN SK., AKÇAY SK., AŞIROĞLU CD., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., AYIŞIĞI SK., BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS CD., BATI SK., BOSTAN SK., CANAN SK., CANSU SK., CENGİZHAN SK., ÇİFTLİK SK., DEREN SK., DERYA, DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, ELÇİN SK., ERÇETIN, ERÇETİN SK., ERMİŞ SK., ERSİN SK., ERTAÇ SK., GÜRAL SK., HASRET SK., HELAL SK., HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜRMETKAR, İLKEM SK., KETENCİLER SK., MAHSUL, MARİF SK., MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MENDERES SK., MERİÇ SK., MISIRCILAR, MUNTAZAM, MUNTAZAM SK., NEFER SK., NURSEL SK., SANLI, SECDE SK., SELVİ SK., SEYMA, SUNA SK., ŞAKİR SK., ŞENSOY SK., ŞEYMA SK., TEFSIR, TEFSİR SK., TEKIN, TEOMAN SK., TOROS SK., TURGUT REİS CD., UFUK SK., ULUBEY SK., ÜLKEM, YANKI, YANKI SK., ZEYNEP SK.
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53578
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|AKÇA SK., AKGÜL SK., ALGÜL SK., ASIROGLU, ASRIN SK., BARBAROS, BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., BULGURLU, BULGURLU SK., CANDAN, CANDAN SK., DELİCE SK., DEREN, DESTAN SK., DURMUŞ SK., EFEK SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ELÇIN, ERASLAN, ERASLAN SK., ERMIS, ERTUĞRULGAZİ CD., EZBER SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., FERASET SK., FURKAN, FURKAN SK., GÜLBIN, GÜLBİN SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., GÜRAL, HAYRET SK., HITABE, HÜKÜM, HÜKÜM SK., HÜR, HÜRMETKAR SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KARANFIL, KIRAAT SK., KIYAS, KIYAS SK., MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARIFET, MEDRESE SK., MELİH SK., MENGÜÇ SK., MERIÇ, MEVLEVİ SK., MISIRCILAR SK., MUASIR, MUASIR SK., MUKADDER SK., OKTAY, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SECDE, SEHER, SEHER SK., SÖNMEZ SK., SUNA, ŞANLI SK., TUNCA SK., TUZLA CD., TÜRBE SK., UFUK, UĞURHAN SK., ULUBEY, ULUÇINAR SK., ÜLKEM SK., VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK.
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53583
|KOCAELİ
|DARICA
|KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN
|AKÇADAĞ SK., CİVAN SK., GÜLLÜ, HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., KADER, KADER SK., MAKUL SK., MERAL SK.
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53628
|KOCAELİ
|İZMİT
|AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE
|AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|16.11.2023
|09:00
|17:00
|53645
|KOCAELİ
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|ASIL, ASİL SK., ATAKAN SK., ATEŞ SK., BAHTİYAR SK., BAYRAKLI, BEYLIK, BEYLİK SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BÜLENT SK., BÜYÜK SK., CEDIT, CEDİT SK., ÇETIN, DEVA, DİNAMİT SK., ELDEM SK., EMRE SK., ENDÜLÜS SK., ERKİN SK., ESER SK., ESRA, ESRA SK., EVRIM, FANI, FETİH SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜNER SK., GÜRAY, GÜRCAN, GÜRKAN SK., GÜVENLİ SK., HACI SK., INÖNÜ, İLKİN SK., İNANÇ SK., İNÖNÜ CD., KADI SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KENAR SK., LEVENT, ÖZTÜRK, RIZA, RIZA SK., SABIR SK., SAĞLAM SK., SAKA SK., SALKIM SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SEYRAN SK., SOKULLU CD., SÖĞÜTLÜ SK., TUĞBA SK., TURAN SK., VEFA SK., YAKUT, YARDIM, YENİGÜN SK.
|16.11.2023
|09:00
|17:00
- Gündem
DİKKAT!! 6 ilçede yarın elektrik kesintisi yaşanacak
SEDAŞ'ın gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(16 Kasım Çarşamba) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
# elektrik kesintisi, SEDAŞ, karamürsel, Darıca, İzmit, Gölcük, Kartepe, Kandıra, yeni, büyük, cumhuriyet, Atatürk, Ketenciler
Muhabir Haber Merkezi
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SATILIK DÜKKAN
Aylık 300 bin cirolu OTO AKSESUAR dükkanı sağlık nedeniyle satılıktır.05323130062
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