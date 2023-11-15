42 Evler ve Köseköy Tren İstasyonu NEDEN kapalı?

Uçak biletleri pahalı…
Otobüs biletleri pahalı…
Özel aracınla yolculuk etsen benzin ve mazot pahalı...
Geriye tren kalıyor…
Ama trenler de her durakta durmuyor…
**
Gazetemizi zaman zaman arayan vatandaşlar, İzmit 42 Evler ve Köseköy tren istasyonunda trenlerin durmasını istediklerini söylüyorlar. Büyük mağduriyet yaşadıklarını, bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar…
HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, önceki gün uzun süredir yolcu taşımacılığında kullanılmayan Köseköy Tren İstasyonuna giderek incelemelerde bulundu…
Gergerlioğlu, buradan Ulaştırma Bakanı ve Kocaeli Valisine seslenerek Köseköy ve 42 Evler duraklarının hizmete açılmasını istedi. Gergerlioğlu sorunu şu şekilde ifade etti.
KÖSEKÖY DURAĞI
“Tren istasyonu var, fakat Gebze-Adapazarı seferleri için trenler burada durmuyor. Yüksek Hızlı Tren yapımı devam ederken buradaki seferler durdurulmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen durak yolcu taşımacılığında kullanılamıyor. Sadece yük taşımacılığında kullanılıyor. Yük taşımak için tren durabiliyor fakat yolcu almak için durmuyor bu olacak bir iş değil. Köseköy Tren İstasyonu’nda yolcu taşımacılığı olması lazım. Kocaeli Milletvekili olarak bu durumu yerinde tespit ediyorum. Köseköy İstasyonuna yakın oturan kişiler trene binmek için İzmit’e gitmek zorunda kalıyorlar. Vatandaşlar bu durumdan şikâyetçi.
42 EVLER DURAĞI
42 Evler’de de aynı şekilde tren istasyonu çalışmıyor. Derbent’te çalışma yoktu fakat Derbent halkı bastırdı ve biz de o bölgeye gittik muhtarımız ile görüştük, tren istasyonu hizmet vermeye başladı. Fakat şu anda buraya güzel bir istasyon yapılmış yıllar önce, kimse yok, hizmet yok ve vatandaş mağduriyet yaşıyor. Gebze-Adapazarı arasındaki tren seferlerinin yoğunlaştırılması ile de çok güzel bir hizmet sunulabilir. Karayolu yükten kurtulabilir fakat maalesef seferler azaltılmış, Köseköy’de duran yok, 42 Evler’de duran yok bu olacak bir durum değil. Önceki aylarda 42 Evler İstasyonumuzu da ziyaret etmiştik, milli servet, yazık günah buraya bir istasyon yapılmış fakat kullanılmıyor. Bu olacak bir şey değil.
SORUN ÇÖZÜLMELİ
Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Valisi’ne sesleniyorum. Bu olacak bir şey değil. Kocaeli halkımız bu hizmetten faydalanamıyor. Hizmet verilmiyor ki faydalansın. Güzel bir istasyon var, bir sürü emek verilmiş, masraf yapılmış fakat gördüğünüz gibi kimse yok. Vatandaş için, milli servetin harcanmaması için biz burada bu hatırlatmayı yapmış oluyoruz. Önceki aylarda 42 Evler için de hatırlatmayı yaptık, Derbent halkı uğraştı, Derbent Tren İstasyonu açıldı ama Köseköy niye açılmasın? Köseköy’de de on binlerce insan yaşıyor ve burada bir ihtiyaç var fakat hizmet verilmediği için atıl bir halde istasyon bekliyor. Buradan Ulaştırma Bakanı’na Kocaeli Valisi’ne hatırlatıyoruz; kabul edilecek bir hal değil.
“YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK SORACAĞIM”
21. yüzyılda mühendisliğin en iyi döneme ulaştığı çağdayız. Mühendislik açısından Köseköy İstasyonundaki problemlerin basit çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu problemler çözülemiyorsa sebeplerini TBMM’de sözlü olarak, soru önergesiyle de yazılı olarak Bakan’a soracağım. Bu problemin takipçisi olacağımızı Köseköy halkına duyuruyoruz. 42 Evler ve Köseköy İstasyonlarının vatandaşın hizmetine açılmasını istiyoruz.”
**
HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.
Yukarıda ifade ettiğim gibi bölge halkı da tren istasyonları duraklarının açıklamasını istiyor. Bakarım Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Valisi bu konuda girişimde bulunacaklar mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Selim - tren ücretlerine öyle zam yaptılarki binmememiz için ne gerekiyor ise yapıyorlar. Sonra zaten talep yok diyecekler. Eskiden aylık abonman alabiliyorduk. Tren öyle önemli ki sadece iller arasında değil örneğin hereke izmit arasında 20 dakikada ulaşabiliyordunuz. Otobüsle şimdi kaç dakika?
Selim - Niye Gebze-Adapazarı eskiden Haydarpaşa Adapazarı idi. Haydarpaşada arkeolojik kazı var da kaç yıldır var? Osmanlı zamanında bu hattın yapımı bile daha az sürmüştü bu kazıdan. BAhane bol konu demiryolu olunca.
Selim - Tütünçiftlik, Kuruçeşme, Kirazlıyalı, Tavşancıl tren istasyonları da ya yok edildi ya kapalı. Milletvekilleri hiç treni binmediği için sorunu pek anlamıyor, anlatmak isteyen de yarım yamulak anlatıyor. Tren sefer sayısı niye azaltıldı mesela? Tren güzergahı niye gebze olarak kısaltıldı mesela?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.