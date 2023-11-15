E-ticaret devlerine soruşturma şoku

Rekabet Kurumu'ndan dev şirketleri şok edecek soruşturma açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada adlı şirketler hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Kaynak: YENİÇAĞ