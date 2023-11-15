Çimen suyu neden yararlıdır?

Tadı pek de hoş olmadığı için genelde tek yudumda içilen ve ağız tadını düzeltmek için peşinden bir dilim portakal yenen bu ilginç içecek hakkında 10’dan fazla kitap yazıldı. Özel tohumları olan bu çimen, yine özel olarak yetiştiriliyor. İçinde 100’den fazla vitamin ve enzim barındıran ve özel yetiştirilmiş çimlerden elde edilen ‘çimen suyu’, kanı yenileme özelliğiyle dikkat çekiyor.
E, C, A, B, B12, B9, B8, B6, B3, B2 ve B1 gibi vitaminler içeren ‘çimen suyu’nun içindeki mineraller de bir o kadar fazla: Bakır, demir, magnezyum, potasyum, manganez, iyot, kalsiyum, fosfor, selenyum, sülfür, bakır, çinko sodyum, bor, krom, kobalt ve molibden. Çimen suyu yüzde 70 oranında klorofilden oluşuyor. Klorofil ise ışığın ‘ilk ürünü’ olduğu için diğer bütün elementlerden daha fazla ışık enerjisi içeriyor.1 hafta içinde büyüyen çimenin besleyici unsurlarından tam olarak faydalanabilmek için mutlaka suyunun içilmesi gerekiyor; çünkü örneğin salataya karıştırarak yendiğinde herhangi bir faydası görülmüyor. Uzmanlar günde 57 gram çimen suyunun insan vücudu için yeterli olacağını; alıştıktan sonra ise bunun en fazla 114 grama kadar çıkarılabileceğini belirtiyor.
İŞTE ÇİMEN SUYUNUN YARARLARI
Kötü bakteri oluşumunu engeller
Vücuttan ağır metalleri temizler
Cildi yeniler
Kanı temizleyip kan dolaşımını düzenler
Hemoglobin üretimini artırır
Diş çürümelerini önler
Ağızda 5 dakika tutulursa diş ağrılarını keser, dişetlerini temizler
Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar
Toksik ve kanserojen maddeleri nötralize eder
Karaciğeri temizler
Kan şekerini düzenler
Saçların aklaşmasını engeller
Sindirim sistemini düzenler
Vücuttaki ilaç artıklarını temizler
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.