Çimen suyu neden yararlıdır?

Tadı pek de hoş olmadığı için genelde tek yudumda içilen ve ağız tadını düzeltmek için peşinden bir dilim portakal yenen bu ilginç içecek hakkında 10’dan fazla kitap yazıldı. Özel tohumları olan bu çimen, yine özel olarak yetiştiriliyor. İçinde 100’den fazla vitamin ve enzim barındıran ve özel yetiştirilmiş çimlerden elde edilen ‘çimen suyu’, kanı yenileme özelliğiyle dikkat çekiyor.

E, C, A, B, B12, B9, B8, B6, B3, B2 ve B1 gibi vitaminler içeren ‘çimen suyu’nun içindeki mineraller de bir o kadar fazla: Bakır, demir, magnezyum, potasyum, manganez, iyot, kalsiyum, fosfor, selenyum, sülfür, bakır, çinko sodyum, bor, krom, kobalt ve molibden. Çimen suyu yüzde 70 oranında klorofilden oluşuyor. Klorofil ise ışığın ‘ilk ürünü’ olduğu için diğer bütün elementlerden daha fazla ışık enerjisi içeriyor.1 hafta içinde büyüyen çimenin besleyici unsurlarından tam olarak faydalanabilmek için mutlaka suyunun içilmesi gerekiyor; çünkü örneğin salataya karıştırarak yendiğinde herhangi bir faydası görülmüyor. Uzmanlar günde 57 gram çimen suyunun insan vücudu için yeterli olacağını; alıştıktan sonra ise bunun en fazla 114 grama kadar çıkarılabileceğini belirtiyor.

İŞTE ÇİMEN SUYUNUN YARARLARI

Kötü bakteri oluşumunu engeller

Vücuttan ağır metalleri temizler

Cildi yeniler

Kanı temizleyip kan dolaşımını düzenler

Hemoglobin üretimini artırır

Diş çürümelerini önler

Ağızda 5 dakika tutulursa diş ağrılarını keser, dişetlerini temizler

Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar

Toksik ve kanserojen maddeleri nötralize eder

Karaciğeri temizler

Kan şekerini düzenler

Saçların aklaşmasını engeller

Sindirim sistemini düzenler

Vücuttaki ilaç artıklarını temizler

Kaynak: YENİÇAĞ