Şeftalili maden suyu nelere iyi gelir?

Şeftali adeta fosfor deposu. Soda da ise bilindiği gibi kalsiyum… Bu ikili adeta mutlu bir çift gibi etrafına sağlık aşılıyor. İşte şeftalili sodanın hazırlanışı ve malzemeleri:
HAZIRLANIŞI
1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine ½ adet misket limonunu sıkın.
Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın.
Püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin.
Üzerine sodayı dökün.
Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin.
MALZEMELERİ
2-3 dal taze biberiye
2 şişe soda
2 adet kokulu şeftali
½ adet misket limon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.