Şeftalili maden suyu nelere iyi gelir?

Şeftali adeta fosfor deposu. Soda da ise bilindiği gibi kalsiyum… Bu ikili adeta mutlu bir çift gibi etrafına sağlık aşılıyor. İşte şeftalili sodanın hazırlanışı ve malzemeleri:

HAZIRLANIŞI

1 adet şeftaliyi püre haline getirin ve içine ½ adet misket limonunu sıkın.

Diğer şeftaliyi ise küp küp doğrayın.

Püre ve doğranmış şeftalileri ilave edin.

Üzerine sodayı dökün.

Buz ve taze biberiyeyi dallarıyla servis edin.

MALZEMELERİ

2-3 dal taze biberiye

2 şişe soda

2 adet kokulu şeftali

½ adet misket limon