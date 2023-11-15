Netanyahu’dan Erdoğan’a yanıt

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırıları gittikçe şiddetlenirken Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler de geriliyor.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İsrail bir terör devletidir” şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.
Erdoğan'ın “İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın terör eylemlerini desteklediğini” söyleyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
“Kendisi Türkiye sınırları içerisindeki Türk köylerini bombaladı. Onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz.”
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında “İsrail yönetimi Gazzeli çocuklara kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. İsrail bir terör devletidir” ifadesini kullanmıştı.
Erdoğan, “Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun, Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını haklarını elinden aldınız” demişti.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - BOP projesi kapsamında Kayıkçı kavgası part:2
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.