Kuzey Makedonya'da Atatürk’e anı evi

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 199. hükümet oturumunda, Kültür Bakanlığının teklifi üzerine ülkenin batısında bulunan Merkez Jupa Belediyesine bağlı Kocacık köyünde “Mustafa Kemal Atatürk Anı Evi” Ulusal Kurumu kurulmasına karar verildi.

Açıklamada, “Bu kararla, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve eserlerinin yanı sıra Kuzey Makedonya Cumhuriyeti için önem taşıyan diğer etnolojik ve tarihi objelerin araştırılması, toplanması, düzenlenmesi, mesleki ve bilimsel olarak işlenmesi, incelenmesi, muhafaza edilmesi, yayınlanması amaçlanıyor” ifadesine yer verildi.

Merkez Jupa Belediyesine bağlı Kocacık köyünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilerek 19 Mayıs 2014’te hizmete açılan Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin Anı Evi de bulunuyor.

Kaynak: CUMHURİYET