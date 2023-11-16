Başkan Büyükakın uluslararası öğrencilere seslendi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Kocaeli’ye yeni gelen uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını sağlamak, kent hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen “Hoşgeldiniz” programı Antikkapı Restoran’da yapıldı. Uluslararası öğrencilerin eğitimlerinin sonunda da mutlulukla ve memnuniyetle ayrılmaları için her türlü gayreti göstereceğini, gereken her türlü desteği vereceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın “Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda belediyeye gelin, burada bir Tahir amcanız var” ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinden ilimize eğitim amacıyla gelen KOÜ ve GTÜ öğrencilerine yönelik ‘Evinize Hoş Geldiniz’ programı düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde düzelenen programa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ile Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Dominik, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kolombiya, Kosova, Lübnan, Malavi, Nepal, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere yüzlerce yabancı öğrenci katılım gösterdi.

HEPİMİZ ADEM İLE HAVVA’DAN GELİYORUZ

Kocaeli’de farklı kültürleri temsil eden insanlar olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Her birimiz farklı birer insan olarak buradayız değil mi? Her birinizin farklı bir dünyası var. Ulaşmak istediği hedefleri var. Hepimiz Adem ile Havva’dan geliyoruz değil mi? Demek ki hepimiz akrabayız. Hepimiz ilk insanın çocuklarıyız, bir farkımız yok. Oysa dünyada çeşitli ideolojiler var değil mi? Birini ötekinden üstün gören, ten rengine göre birini kıymetli öbürünü kıymetsiz gören. Mesela şu anda dünyanın çeşitli coğrafyalarında kan akıyor” dedi.

ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR

“Ben aslında buraya gelirken çok keyifli gelmiştim ama yanımda Gazzeli bir öğrenci oturuyordu” diyen Başkan Büyükakın, “Şimdi bu kardeşimizin annesinin, babasının, kardeşlerinin başına bombalar yağıyor. Aynı şey Ukrayna’daki çocuklara da oluyor. Ukrayna ve Filistin’deki çocuklar da ağlıyor. Ama bazı insanlar Ukrayna ile ilgili hassasiyet gösterirken Filistin’e dönüp bakmıyor bile. Üç maymunu oynuyorlar. Oysa hepimiz insanız, birbirimizden farkımız yok. Tek farkımız bu kardeşimizle ne? O Gazze’de doğmuş, sizler de başka yerlerde doğmuşsunuz. Dünyadaki diğer insanlardan tek farkınız sadece başka coğrafyalarda başka anne-babadan doğmuş olmanız. O zaman bunca eziyet niye? Aslında o kadar da basit mesele değil mi? İnsanın iyi olması, kötü olması. Bakın hepimiz kardeşiz ama şunu da biliyorsunuz değil mi? Adem ve Havva’nın iki oğlu var. Biri Habil, diğeri Kabil. Kendi dillerinizde farklı isimleri var. Habil aslında iyiliği, Kabil ise kötülüğü temsil ediyor” açıklamasını yaptı.

FİLİSTİN SİZLERİN DE MESELESİ OLMALI

Salondaki öğrencilerin diplomalar alıp kariyer yaparak hayatta farklı alanlarda faaliyet göstereceklerini belirten Başkan Büyükakın, “Sizden bir ağabeyiniz, amcanız, dedeniz olarak sadece tek bir şey istiyorum. Kalbinizin sesini duymaktan hiç vazgeçmeyin. Bakın ben demin yemek yerken Gazzeli kızımız çorbasını yemedi. Sonra gelen yemeği de çatalla ucunu diline değdirdi geri gönderdi. Niye yemedin dedik. Yedim dedi. Ben biliyorum ki orada annesinin, babasının, kardeşlerinin başına bomba yağarken onun boğazından geçmedi. Dolayısıyla insan olduğunuz için onun acısını kalbinizde hissetmelisiniz. Bakın vicdanınızın sesini duymayı kaybetmeyin Orada çocuklar, kadınlar, asker, sivil hiçbir şey ayırt edilmiyor. Hastane binasına da bombalar atılıyor. Hangi dinden olduğuna da bakan yok. Bunlar sizin meseleleriniz olmalı aynı zamanda. Dünyanın yarın daha güzel bir yer olmasını istiyorsanız. Sadece diploma almakla iş bitmiyor. Asıl mesele son tahlilde insan olmakta” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERİMİZİ AKRABALARINIZ GİBİ GÖRÜN

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında şunları ifade etti; “Satranç oynuyorsunuz diyelim. Oyun bittiğinde şah da, vezir de, fil de, kale de, piyon da hepsi aynı kutuya konuluyor. Sınav bittiğinde kalemi bırakın dediklerinde, hayat bittiğinde ‘Nasıl bilirsiniz bu kişiyi’ diye sorulduğunda aslında kıymetiniz orada başlıyor. En başından bu tarafa doğru gelin ve orayı hiç unutmadan hayatınızı inşa edin. Bizim size yapabileceğimiz en önemli tavsiye bu. Onun dışında bu kentte hayatınızı daha güzel geçirmeniz, eğitiminizi daha iyi almanız. Zaten üniversitedeki hocalarımız işinin ehli, gereğini yapıyorlar. Onun dışında bizim üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Şunu asla düşünmeyin: ‘Bizim annemiz babamız uzakta. Biz kendi şehrimizde, kendi ülkemizde değiliz, yabancı yerdeyiz ve biz burada ne yapacağız demeyin.’ Üniversitedeki öğretmenleriniz, yöneticiler hepsi sizin büyükleriniz gibi. Belediyelerimizi, bu kentteki kamu kurumlarını akrabalarınız gibi görün. Biz Türkler böyle bir kültürden geliyoruz.”

BELEDİYEDE TAHİR AMCANIZ VAR

Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı; “Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Ama bu dönem için sizlerden şunu istiyorum. Filistin ve Ukrayna’daki yaşanan zulümden dolayı o bölgeden gelen kardeşlerimize sizlerden de yardım ve pozitif ayrım bekliyorum. Allah yardımcıları olsun. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama ben biliyorum ki aranızdan yarın kendi ülkesinde devletleri idare edenler, bakanlar, yöneticiler çıkacak. O gün geldiğinde benzer bir olayla karşılaştığınızda lütfen hassasiyetinizi kaybetmeyin. Şehrimize bir kez daha hoş geldiniz. Unutmayın ki bu şehir sizin eviniz. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda rektörlüğe gidin, eğer onların çözemediği bir şey olursa direkt belediyeye gelin burada bir Tahir amcanız var.”

SİZLER BİRER KÜLTÜR ELÇİSİSİNİZ

Karşısında dünyanın renklerini, dillerini, kültürlerini, güzelliklerini yansıtan muhteşem bir tablo gördüğünü belirten KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk, “Sizler bizim için yabancı değil misafirsiniz. Sizler ülkelerinizin bizlere birer emanetisiniz. Başkanımız Büyükakın’ın destekleriyle her yıl kentimize gelen siz misafirlerimizle tanış oluyoruz. KOÜ olarak çok kültürlü bir ortamda eğitim almanın zenginliğini önemsiyoruz. Sizler bizim için birer kültür elçisisiniz. Sizlere başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Bir yıl değişim programı ile yurtdışında eğitim gördüm, kızım da yurt dışında yüksek lisans yapıyor. Ailelerinizin sizleri ne kadar özlediğini biliyorum. Burada bulunduğunuz süreyi çok iyi değerlendirerek sepetinizi doldurmanızı tavsiye ediyorum. Yeni dostluklar edinip güçlü networkler oluşturun” dedi.

LOJİSTİK DESTEĞİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bu manzaraya bakınca sanki dünya haritasına bakıyormuş gibi hissettiğini belirten dernek başkanı Karakoyun ise “Her yıl da bu yüzlerin değişiyor olması bize ayrı bir heyecan veriyor. Birinci görevimiz önce güzel şehrimiz Kocaeli’yi sonra ülkemizi size en doğru, en verimli biçimde tanıtmak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle YEDEP (Yerel Destek Projesi) kapsamında bu yıl afetler öncesi riskleri ortadan kaldırma, afet anında hayatta kalma becerileri, arama ve kurtarma çalışmalarında etkin görev alma, yardım ve organizasyonlarda insiyatif alma ve en sonunda afetzedelere yönelik psikososyal destek eğitimi projesi yapıyoruz. Bizler öğrencilerimizden de projeler bekliyoruz, kendi aranızda istişarelerde bulunun. Bu proje ve etkinlikler büyük bir lojistik destek gerektiriyor. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

KOCAELİ ÖĞRENCİLERE KUCAK AÇABİLECEK EN İYİ ŞEHİRLERDEN

Uluslararası öğrenci temsilcisi Kamerunlu Jordi Hako Nintcheu yaptığı konuşmada Kocaeli’nin öğrencilere kucak açabilecek en iyi şehirlerden biri olduğunu belirtirken, Osmanlı hatırası bu topraklarda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Mancarlı pide, pişmaniye ve karalahananın Kocaeli’nin lezzetleri arasında olduğunu vurgulayan Kamerunlu genç, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti. Öte yandan Ruandalı Yusufu Twagrimana şarkı söylerken Azerbaycanlı Gülnare Hüseyinova da Sezai Karakoç’un ‘Sürgün’ şiirini okudu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A HEDİYE TAKDİM ETTİLER

Program sonunda uluslararası öğrenciler Başkan Büyükakın’a misafirperverliği, samimiyeti, nezaketi, şehir ve ülke tanıtımı için sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek yaşadıkları şehirlerden getirdikleri hediyeleri takdim etti.