Dolar ve euro rekor tazeledi

İstanbul serbest piyasada dolar 28,6890 liradan, euro 31,0910 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,6870 liradan alınan dolar, 28,6890 liradan satılıyor. 31,0890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,0910 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,6720 lira, euronun satış fiyatı ise 31,0610 lira olmuştu.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.