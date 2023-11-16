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Dolar ve euro rekor tazeledi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar ve euro rekor tazeledi mask

İstanbul serbest piyasada dolar 28,6890 liradan, euro 31,0910 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,6870 liradan alınan dolar, 28,6890 liradan satılıyor. 31,0890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,0910 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,6720 lira, euronun satış fiyatı ise 31,0610 lira olmuştu.

Kaynak: NTV
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