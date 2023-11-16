Zilina'da 20 ülkeden öğrencilerin katıldığı uluslararası yarışmada “Ahu” adını verdikleri ekşi mayalı ürün ile “Ekmek Yapımı” kategorisinde birincilik ödülü aldılar. Ana yemek ve tatlı kategorilerinde ise mansiyon ödülü elde ettiler.
- Hayatın İçinden
ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK
Kocaeli Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatih GÖKMEN ile son sınıf öğrencileri Ege KOCAMIŞOĞLU ve Mehmet ÇAKIR, 26 Ekim'de Turizm Otelcilik Lisesi Hotel Academy'e katıldılar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.