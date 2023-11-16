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ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK

Kocaeli Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatih GÖKMEN ile son sınıf öğrencileri Ege KOCAMIŞOĞLU ve Mehmet ÇAKIR, 26 Ekim'de Turizm Otelcilik Lisesi Hotel Academy'e katıldılar

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ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK mask

Zilina'da 20 ülkeden öğrencilerin katıldığı uluslararası yarışmada “Ahu” adını verdikleri ekşi mayalı ürün ile “Ekmek Yapımı” kategorisinde birincilik ödülü aldılar.  Ana yemek ve tatlı kategorilerinde ise mansiyon ödülü elde ettiler.
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