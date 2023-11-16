16 Kas 2023 - 10:13 - Hayatın İçinden

ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK

Kocaeli Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatih GÖKMEN ile son sınıf öğrencileri Ege KOCAMIŞOĞLU ve Mehmet ÇAKIR, 26 Ekim'de Turizm Otelcilik Lisesi Hotel Academy'e katıldılar