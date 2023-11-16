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100. yılı Kamu Spor Oyunları Voleybol Yarışması'nda ikincilik

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları kapsamında ülke genelinde voleybol müsabakaları düzenlendi.

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