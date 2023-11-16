Cumhuriyetimizin 100. yılı Kamu Spor Oyunları kapsamında ülke genelinde düzenlenen voleybol müsabakalarında öğretmenlerden oluşan kadın voleybol takımı Türkiye 2. si oldu.
- Spor
100. yılı Kamu Spor Oyunları Voleybol Yarışması'nda ikincilik
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları kapsamında ülke genelinde voleybol müsabakaları düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.