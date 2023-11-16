Tavuk Karası Nedir? 

Tavuk karası, az ışıklı (loş) ortamlarda bireyin çevresini iyi görememesi ve özellikle de gece saatlerinde görüş yetisinin azaldığını fark etmesi ile karakterize olan bir hastalıktır. Tavuk karası halk arasında gece körlüğü ismiyle de bilinmektedir. Genetik etmenlerin ve bazı çevresel faktörlerin tavuk karasının yani gece körlüğünün ortaya çıkmasında önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden annesinde veya babasında gece körlüğü olan bireyler, gece körlüğü açısından daha büyük bir risk altındadırlar.

Tavuk Karası Belirtileri Nelerdir?

Gece körlüğü belirtileri arasında en bilineni, bireyin gece saatlerinde, ortamda ışık azken görüş yetisini önemli ölçüde yitirmesidir. Birey loş ortamlarda çevresini normalden çok daha karanlık bir şekilde görür. Retinasındaki ışığa duyarlı hücrelerin kıyasla daha az olması sebebiyle meydana gelen bu durum bireyin günlük yaşamını zorlaştırabilir. Birey özellikle de sabaha karşı, akşam saatlerinde veya gece saatlerinde araba kullanmakta bile zorlanabilir.

Gece Körlüğü Tehlikeli Mi?

Tavuk karası yani gece körlüğü ilerleyici bir göz hastalığıdır. Zaman içerisinde bireyin gözündeki fotoreseptör hücrelerin sayısında azalma meydana gelir. Bu da bireyin yıllar içerisinde geceleri daha az görmesine neden olur. Günümüzde çeşitli tedavi uygulamaları ve yaşam tarzı değişiklikleri ile tavuk karasının ilerleme hızını yavaşlatmak mümkündür.

Gece körlüğü, bazı durumlarda tehlikeli olabilmektedir. Mesela gece körlüğüne sahip olan bireylerin geceleri yürürken düşmeleri ve kendilerini yaramaları daha olasıdır. Aynı şekilde akşam saatlerinde araba sürerlerken istatistiksel olarak daha fazla trafik kazası yaparlar. Bu da hem kendi hayatlarını hem de çevrelerindeki bireylerin hayatlarını olumsuz etkileyebilir.

Gece Körlüğü Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Gece körlüğü yaşayan bireyler, tedavi süreçlerine katılmadıkları takdirde şikayetlerinin çok daha hızlı ilerlediğini ve dolayısıyla da az ışıklı ortamlarda çok daha az gördüklerini fark ederler. Bu yüzden gece körlüğünden şüphelenildiği gibi bir göz doktoru ile görüşülmelidir. Böylece hastalığın ilerleme hızını azaltmaya yönelik çalışmalar erkenden başlayabilir.

Gece Körlüğü Hangi Vitamin Eksikliğinde Olur?

Gece körlüğü A vitamininin ve bazı minerallerin eksikliği sebebiyle meydana gelmekte, bu vitaminlerin eksikliği devam ettiği sürece de hızlı bir şekilde gelişim göstermektedir. Bu yüzden gece körlüğü tedavisi kapsamında hastaya A vitamini takviyesi verilebilmektedir.

Tavuk Karası Tedavisi?

Tavuk karası, tavuk karasının gelişim hızını azaltmak ve bireyin loş ortamlardaki görüş kalitesinin hızlı bir şekilde azalmasını önlemek amacıyla yapılan, özel bir tedavidir. Göz içerisinde yer alan mercek, dış ortamdan gelen ışık demetlerini belli bir açıyla kırar ve retinaya yönlendirir. Retina bünyesinde bulunan fotoreseptör yani ışığa duyarlı sinir hücreleri bu ışık demetlerini algılar, işler ve sinirsel sinyallere dönüştürerek beyne iletirler. Böylece görme işlevi sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiş olur. Tavuk karası hastalarında ise bahsi geçen fotoreseptör hücrelerin sayısı azalmaktadır, bu hücrelerin yapısında da sorunlar görülebilmektedir. Buna bağlı olarak da bireyler loş ortamlarda veya gece saatlerinde çevrelerini görmekte zorlanmaktadırlar. Tavuk karası tedavisi bu hastalığın ilerleme hızını azaltmak ve bireyin görme yetisini ciddi ölçüde yitirmesini önlemek amacıyla yapılmaktadır. Tavuk karası tedavisi veya gece körlüğü tedavisi birtakım yaşam tarzı değişiklikleri, vitamin ve mineral takviyeleri, düzenli doktor kontrolü ve benzer uygulamalar ile yapılmaktadır. Tavuk karası olan bireylere genelde A vitamini ve çinko gibi destekleyici madde takviyeleri verilir. Ancak doktorun önerdiği dozun dışında A vitamini kullanılmamalıdır. Çünkü bu vitamin yağda çözünen bir yapıya sahiptir ve vücutta birikim yapabilmektedir.