Gençler, Sezai Karakoç öğretisinin emanetçileri olduklarını kanıtladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Sezai Karakoç Günleri öncesinde gençler arasında düzenlenen şampiyonalarda final heyecanı yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Yeti ve Hitabet Şampiyonalarında finale kalan okullar karşılaştı. Bu kapsamda Yeti Şampiyonası’nda Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi 52 puanla birinci oldu. Aynı gün yapılan Hitabet Yarışması’nı ise Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Funda Ali elde etti.

Şampiyonaların final etabına katılan öğrenciler bilgi birikimleriyle dikkat çekerken, Sezai Karakoç’un özellikle sömürgecilik ve emperyalizm konusunda gösterdiği hedeflerin emanetçileri olduklarını kanıtladı. Yarışmaya katılan gençler boyunlarına Filistin’in direniş sembolü olan kûffiye taktı. Öğrenciler böylece günlerdir büyük zulüm altında yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ’NDE FİNAL HEYECANI

Her iki şampiyonanın final etabı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Burada ilk olarak Yeti Şampiyonası’nın finali yapıldı. Finalde, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi (E ve D Takımı), Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Gebze Kız İmam Hatip Lisesi’nin takımları karşılaştı. Yeti Şampiyonası’nın sunuculuğunu yeni medya küratörü İsmail Halis yaptı. Her takım iki öğrenciden oluştu. Şampiyonanın finali; bilgi yarışması, kelime oyunu ve tabu etaplarından oluştu. Şampiyonada takımlara Sezai Karakoç ve eserleriyle ilgili 50 adet genel kültür sorusu soruldu. Takımlar bu etaplardan gelen sorulara doğru cevaplar vermeye çalıştı.

BİRİNCİ ALİ FUAT BAŞGİL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Yaklaşık bir saat süren şampiyonanın finalinde en çok puanı Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi elde etti. Başarılı lise 52 puanla birinci oldu. İkinciliği Mehmet Akif Lisesi E Takımı, üçüncülüğü Gebze Kız İmam Hatip Lisesi, dördüncülüğü Mehmet Akif Ersoy D takımı elde etti.

HİTABET ŞAMPİYONASI’NA 5 ÖĞRENCİ

Yeti Şampiyonası’nın hemen ardından Hitabet Şampiyonası’nın final yarışmasına geçildi. Bu etaba; Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 24 Kasım Anadolu Lisesi’nden toplam 5 öğrenci katıldı.

SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM

Bu etap “Sezai Karakoç’un Gözünden Sömürgecilik ve Emperyalizm” başlığında gerçekleştirildi. Öğrenciler, Karakoç’un bu yöndeki fikirlerinden hareket ederek kendi düşüncelerini açıkladı. Beş dakikalık süre içinde düşüncelerini açıklayan öğrenciler, sömürgecilik ve emperyalizme karşı Karakoç felsefesine nedenli sahip çıktıklarını ortaya koydu.

JÜRİ ÜYELERİ

Hitabet Şampiyonası’nın jürisinde Münazara Hitabet Derneği Başkanı Yavuz Yiğit, yazar İsmail Kılıçarslan ve yeni medya küratörü İsmail Halis yer aldı. Sürenin tamamlanmasıyla jüri üyeleri kısa bir süre için değerlendirmelerini yaptı.

HİTABET ŞAMPİYONASI’NIN BİRİNCİSİ FUNDA ALİ

Jürinin yaptığı değerlendirmenin sonunda şampiyonanın birinciliğini Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Funda Ali elde etti. Aynı liseden Belkıza Şüheda Çelik ikinci olurken, üçüncülüğü İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İlknur Sevde Nalbant, dördüncülüğü, 24 Kasım Anadolu Lisesi’nden Yusuf Bayram, beşinciliği ise Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi’nden Zeki Yiğit Çarktan kazandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ANLAMLI HEDİYELER

Öte yandan her iki şampiyonada dereceye giren öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından birbirinden değerli ödüller verildi. Yeti Şampiyonası’nda birinci olan takıma Doğu Ekspresi, ikinci olana Kapadokya, üçüncüye Konya gezileri armağan edildi. Dördüncü olan takıma ise tablet verildi.

HİTABET ŞAMPİYONASI’NIN HEDİYELERİ

Hitabet Şampiyonası’nda birinci olan öğrenciye yine Doğu Ekspresi Gezisi, ikinciye Kapadokya, üçüncüye Konya gezisi hediye edilirken, dördüncüye tablet, beşinciye de kitap seti verildi. Şampiyonalara katılarak dereceye giren öğrencilerin hediyeleri 16 Kasım Perşembe günü Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’nin açılış programında verilecek.

GENÇLERDEN FİLİSTİN’E KUFFİYE İLE TAM DESTEK

Öte yandan her iki şampiyonaya katılan gençlerden günlerdir İsrail zulmü altında yaşayan Filistin ve halkına anlamlı bir destek geldi. Gençler, yarışmalara boyunlarına Filistin direnişinin en önemli sembollerinden olan küffiye takarak katıldı. Öğrencilerin bu davranışı Kocaeli’nin ve Türkiye’nin desteğinin her zaman Filistin halkıyla birlikte olduğunu gösterdi.

KILIÇARSLAN GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Jüri üyesi ve yazar İsmail Kılıçarslan da Hitabet Yarışması’na katılan tüm öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin üstat Sezai Karakoç’un sömürgecilik ve emperyalizm yönündeki fikirlerini son derece iyi benimsediklerini gördüklerini ifade eden Kılıçarslan, “Her birinin görüşlerini çok beğendik. Bu konuşmaları toplum karşısında yapmak kolay değil. Bunun yanı sıra gençlerin hitabetlerinde hep Filistin vardı. Bu duyarlılık için de ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.