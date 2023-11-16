Başkan Aygün İstişarelerini Sürdürüyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan ilçeye değer katan projeleri sırasıyla hizmete sunarken diğer taraftan ziyaretine gelen konukları ile istişarede bulunmaya devam ediyor

Derince’ye değer katan projeleri bir bir ilçeye kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer taraftan da istişarelerini sürdürüyor. Her fırsatta ilçe halkıyla buluşmaya özen gösteren Başkan Aygün, kendisini ziyaret eden konukları ile de bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulunuyor. Bu kapsamda bir takım görüşme gerçekleştiren Başkan Aygün ilk olarak Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Genel Müdürü Mehmet Enes Kaçmaz’ı konuk etti. Başkan Aygün daha sonra Kocaeli Mimarlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hacı Alioğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Konukları ile ilçeye kazandırdığı eserleri paylaşan Başkan Aygün, planlanan projelerle ilgili de bilgilendirmede bulundu.