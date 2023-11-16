Geleneksel lezzetler Maide Kafe ve Restoran’da

Kent kültürünün yaşatılması için çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu faaliyetlerini her geçen gün artırarak çeşitlendiriyor. Büyükşehir, bu kez de Türk Mutfağı’na özgü geleneksel yemekleri Kocaelililerin damak tadına sunuyor. Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da Mancarlı Pide, Ereğli Kebabı ve kabak tatlısının da yer aldığı geleneksel tatlar misafirlere sunulmaya başlandı.
KOCAELİ MUTFAĞININ EŞSİZ TATLARI
Yöresel menüde yer alan yemekler haftanın yedi günü hizmette olan restoranda denenebiliyor. Yöresel menü, geleneksel motiflerle işlenmiş özel yelekler giymiş personel tarafından takdim ediliyor. Kocaeli’nin yerel tatları ile Türk mutfağının geniş ve lezzetli tatlarının buluştuğu Maide Kafe ve Restoran, Kocaelili misafirlerini eşsiz İzmit Körfezi manzarası eşliğinde en güzel şekilde ağırlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.