Darıcalı çocuklar ara tatilin tadını çıkarıyor

Darıcalı çocuklar, Darıca Belediyesi’nin 9 günlük ara tatil için hazırladığı etkinliklerle adeta eğlenceye doyuyor. 2023- 2024 eğitim-öğretim döneminde uygulanan ilk ara tatilin başlamasıyla birlikte, Darıca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan öğrencilerin 9 günlük tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Tiyatro, sinema ve ara tatil festivali gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Darıcalı minikler hem eğleniyor hem de kültür sanat dolu bir hafta geçiriyor.
BAŞKAN BIYIK ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ara tatil festivalinde birbirinden farklı etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren aileler ve çocukları yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak oldu. Darıca Kapalı Pazar alanında oluşturulan oyun parkurunda gönüllerince eğlenen çocukları ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, ailelerle de sohbet ederek istişarelerde bulundu. Geleceğimizin teminatı çocukların ara tatili daha verimli geçirmeleri adına etkinlik takvimi oluşturduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, festivalin 17 Kasım Cuma gününe kadar devam edeceğini belirterek Darıcalı aileleri ve çocuklarını Ara Tatil Festivali’ne davet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.