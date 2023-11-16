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Freni boşalan otobüs 3 aracın ardından evin balkonuna çarptı

Gölcük ilçesinde freni boşalan özel halk otobüsü 3 otomobile, ardından da bir evin balkonuna çarptı.

Anadolu Ajansı
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Freni boşalan otobüs 3 aracın ardından evin balkonuna çarptı mask

Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yokuş aşağı inen M.K'nin yönetimindeki 41 E 2328 plakalı özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarpan otobüs, daha sonra bir apartman dairesinin balkonuna çarparak durdu.

Yolcusu bulunmaması dolayısıyla ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar ile evin balkonunda hasar oluştu.

- Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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