Freni boşalan otobüs 3 aracın ardından evin balkonuna çarptı

Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde yokuş aşağı inen M.K'nin yönetimindeki 41 E 2328 plakalı özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarpan otobüs, daha sonra bir apartman dairesinin balkonuna çarparak durdu.
Yolcusu bulunmaması dolayısıyla ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar ile evin balkonunda hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.