Kandıra Ziraat Odası Başkanı Çetin isyan etti!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı münasebetiyle emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecekti. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı emekli üyelere, 100’üncü yıldaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel verilmesi planlanan emekli ikramiyesinin verilmeyeceği bildirildi. ÇKS’ye kayıtlı emekli çiftçiler ise duruma adeta isyan ediyor.

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin de konuyla alakalı son derece öfkeli bir paylaşım yaptı. Çetin, “Güzel ülkemin sosyal medya, basın ve TV kanalları! 15 gündür dilinizden düşürmediğiniz Dilan Polat ve Engin Polat çiftçi için yaptıklarınızı, ülkemizin tarımı ve çiftçisi için de zaman ayırıp ilgi gösterseydiniz. Şöhret olmaya çalışana değil, alın teri döküp üretim yapmaya çalışan çiftçilere destek vermiş olurdunuz!”

Öte yandan Başkan Erdal Çetin, Kandıra Ziraat Odasının resmi sayfasından konuyla ilgili yaptığı bilgilendirme yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği mesajında şu ifadelere yer verdi:“Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ; Bilindiği gibi, 02 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak aynı düzenleme ile emekli maaşı bağlananlardan her hangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına (çiftçiler) çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanım; Tarımla uğraşan Türk çiftçisinin %75 emekli yaşını doldurmuş ve bir vesileyle emekliliğe hak kazanmış vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla ÇKS (Çiftçi kayıt sistemi )’ye kayıtlı çiftçilerimizinde %75’i emeklidir ve yapılacak olan 5 bin tl’lik ikramiyeden yararlanamayacaktır. ÇKS(Çiftçi kayıt sistemi) ye kayıtlı emekli çiftçilerimiz alınan bu kararla bir mağduriyet yaşayacaklardır. Vereceğiniz bir talimat ile alınan bu karar tekrar revize edilmeli ve emekli çiftçimizin mağduriyeti giderilmelidir.”

Kaynak: KANDIRA'NIN SESİ