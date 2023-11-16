17 Kasım Cuma günü saat 17:00’da Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “Dilovası’nda İz Bırakan Eserler” başlığı ile görev geldiği günden bu yana geçen 4,5 yılda ilçeye kazandırdığı hizmetleri davetlilere aktaracak. Programa AKP Kocaeli’nin önde gelen isimlerinin yanısıra Dilovası’ndan çok sayıda STK, mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile basın mensuplarının katılması bekleniyor. Program öncesi misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.
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Hamza Şayir 4,5 yılını anlatacak
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gerçekleştirilecek programla; göreve geldiği günden bu yana ilçede gerçekleştirilen hizmet ve projeleri anlatacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.